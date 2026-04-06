Trump asegura que no olvidará la falta de apoyo de la OTAN ante Irán

Tras comparecer ante la prensa este lunes en la Casa Blanca para compartir los detalles del operativo militar y el rescate del copiloto del caza derribado por Irán, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró nuevamente la falta de apoyo de los miembros de la OTAN en la guerra con la República Islámica, asegurando que su poca respuesta es una "mancha" que "nunca desaparecerá" de su mente.

El líder republicano dijo estar muy decepcionado por la casi nula intervención que tuvieron los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el conflicto militar que inició el pasado 28 de febrero en contra de Irán, en colaboración con Israel, apuntando una vez más que está dispuesto a retirar a su país del tratado transnacional.

Trump critica a la OTAN por falta de apoyo

"Tengo que decirles que estoy muy, muy decepcionado con la OTAN", destacó el Mandatario.

Trump aseguró que la falta de apoyo de los aliados "es una mancha en la OTAN que nunca desaparecerá. Nunca desaparecerá en mi mente".

"Vienen a verme el miércoles. Van a decir 'oh, haremos esto, haremos aquello'. Ahora de repente quieren enviar activos", aseguró Trump en referencia a la i nminente visita a la Casa Blanca del secretario general aliado, Mark Rutte, al que calificó de "tipo maravilloso", "genial" y "gran persona".

El encuentro con Rutte llegará después de que Trump haya amenazado hoy nuevamente con retirar a su país de la Alianza ante el escaso apoyo mostrado hacia la guerra contra Irán.

Trump amenaza con salida de la OTAN y cuestiona a aliados

"Van a verlo muy pronto. La OTAN no ha estado a la altura, la OTAN debería avergonzarse de sí misma", aseguró el Mandatario estadounidense al ser preguntado, durante un acto celebrado horas antes en la Casa Blanca, sobre si aún está pensando en retirar a su país de la organización.

Luego , Trump volvió a calificar a la organización de "tigre de papel" y cargó también contra otros aliados como Corea del Sur, Japón o Australia por no dar apoyo para asegurar el paso por el estratégico estrecho de Ormuz, parcialmente cerrado por Teherán tras el inicio de la guerra.

El Presidente estadounidense consideró que el descontento de los socios europeos comenzó "con Groenlandia".

"Dijimos 'queremos Groenlandia' y no quisieron dárnosla. Y yo dije 'adiós'", afirmó Trump, que el año pasado abrió una importante brecha con los socios europeos al asegurar que Estados Unidos se haría -por la fuerza, si era necesario- con la isla (de soberanía danesa) por motivos de seguridad nacional.

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