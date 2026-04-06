Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca celebrada este lunes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que todo Irán “puede ser aniquilado en una noche” y que esto podría llevarse a cabo mañana por la noche, en referencia al ultimátum que arrojó a la República Islámica en caso de que no abriera el estrecho de Ormuz el martes.

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"El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación para rescatar, en territorio iraní, a los dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes por Teherán.

Trump extiende ultimátum a Irán por cierre de Ormuz

El republicano anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz (por donde pasa una parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente), un paso que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero.

Trump ha dicho en redes sociales que Irán tiene hasta mañana a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT) para reabrir el paso marítimo, ya que, en caso contrario, Estados Unidos bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes.

Operativo militar y rescate del copiloto

En la rueda de prensa ofrecida, el Mandatario alabó el operativo para rescatar a los ocupantes del caza derribado, especialmente en lo que se refiere al copiloto, quien estuvo oculto en una zona montañosa de Irán durante horas antes de ser hallado por efectivos estadounidenses.

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Trump dijo que la operación para rescatar al copiloto involucró a 155 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento y 13 aeronaves de rescate.

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