Pakistán busca celebrar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán a finales de esta semana o a principios de la siguiente, tras haber enviado una propuesta formal a ambas delegaciones para desatascar los puntos pendientes del conflicto.

"Las cosas se están moviendo positivamente y existe la posibilidad de que las delegaciones mantengan una segunda ronda de conversaciones a finales de la semana o principios de la siguiente", confirmó una fuente diplomática bajo condición de anonimato.

Según esta fuente, la mayor parte de los asuntos fueron acordados en el encuentro del pasado fin de semana, por lo que una segunda cita "podría conducir a un avance si ambos aceptan resolver sus diferencias".

Este nuevo intento diplomático busca superar el bloqueo en torno al programa nuclear de Irán, que fue el principal escollo del diálogo del pasado domingo. Según informaron fuentes de seguridad a EFE, Washington exige que Teherán renuncie totalmente a su derecho al enriquecimiento de uranio, una pretensión que el equipo encabezado por el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, impuso como una línea roja insalvable.

Por su parte, la delegación iraní defiende su derecho a enriquecer uranio al menos para uso civil y condicionó cualquier cesión de material nuclear al control total del estrecho de Ormuz, una exigencia que EU rechazó.

Pese a que fuentes paquistaníes calificaron el anuncio de fracaso de Vance como "precipitado", Islamabad considera que la base logística del acuerdo ya está establecida.

El Gobierno paquistaní, que actúa como mediador, ha intensificado su interlocución con ambas partes para evitar que la falta de consenso descarrile la tregua vigente.

"Pakistán ha enviado su propuesta y espera recibir una respuesta positiva. Así es como funciona la diplomacia", añadió la fuente consultada, quien subrayó la necesidad de alcanzar una conclusión definitiva en este nuevo contacto.

Esta iniciativa diplomática coincide con la gira del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, por Arabia Saudí, Catar y Turquía, destinada a coordinar el apoyo de los aliados regionales antes de que expire el cese de hostilidades el próximo 22 de abril.

Unas nuevas conversaciones estarían marcadas por el bloqueo naval de Washington sobre los puertos iraníes y por un mercado energético donde el precio del petróleo se mantiene en el entorno de los 100 dólares por barril.

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AO