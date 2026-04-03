Trump asegura que el derribo de un avión no afectará las negociaciones con Irán

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el derribo de un avión de combate estadounidense a manos de fuerzas iraníes no modificará el curso de las negociaciones con Teherán.

“No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, señaló el mandatario en una conversación telefónica con NBC News.

Además, Trump evitó ofrecer detalles sobre la operación de rescate en territorio iraní, mediante la cual las autoridades estadounidenses lograron recuperar con vida a uno de los pilotos del caza F-15 atacado.

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En la misma línea, el presidente no profundizó en la situación del segundo tripulante, mientras continúan las labores para dar con su paradero.

Operativo de rescate y acciones militares

Mientras tanto, las fuerzas de Estados Unidos siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación.

Dos helicópteros militares estadounidenses que participan en las labores de rescate fueron alcanzados por fuego iraní, pero todos los miembros se encuentran a salvo, confirmó la cadena.

Además, un avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní. El único piloto que viajaba en él se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense.

Negociaciones y tensión internacional

Mientras que Trump le resta importancia a los ataques de cara a unas eventuales negociaciones, los mediadores explicaron a The Wall Street Journal este viernes que los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, liderados por Pakistán, se encuentran en un "punto muerto".

Según dijeron, Irán no está dispuesto a reunirse con funcionarios estadounidenses en Islamabad en los próximos días y las exigencias de Estados Unidos "son inaceptables".

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La propuesta de plan de paz enviada por Trump a Teherán hace unos días fue rechazada precisamente por considerarla "excesiva".

Un día después de afirmar que Irán le había solicitado un "alto el fuego" y que este lo negara, el mandatario estadounidense prometió que atacará "con dureza" a Irán durante las próximas dos o tres semanas.

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