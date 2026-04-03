Cuba libera presos políticos en plena crisis y bajo presión internacional

El Gobierno de Cuba anunció el jueves la liberación de más de 2 mil prisioneros políticos como parte de un indulto otorgado por la Semana Santa. Los indultos se hacen en el marco de las negociaciones abiertas entre el gobierno de la isla y el de Estados Unidos, tras las presiones ejercidas por el Gobierno norteamericano en contra del país caribeño.

Las liberaciones llegan en plenas negociaciones entre La Habana y Washington y una semana después de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera una primera señal de flexibilización de la asfixia petrolera.

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La operación anunciada este jueves supera incluso las históricas excarcelaciones de hace una década, cuando Cuba y Estados Unidos firmaron la reanudación de las relaciones diplomáticas tras cinco décadas de aislamiento , lo que permitió que en septiembre de 2015 el Gobierno de Cuba indultara a 3 mil 522 presos, coincidiendo con la inminente visita del papa Francisco a la isla.

En enero de ese mismo año, el Gobierno cubano ya había indultado a otros 53 reclusos que Washington consideraba “presos políticos”.

Según el Gobierno de Cuba en sus redes sociales, se trata del “quinto indulto que realiza el Gobierno cubano desde 2011, con los que se han beneficiado más de 11 mil personas”.

Sin embargo, el problema no termina ahí, ya que la ONG Prisoners Defender afirma que, en este momento, hay mil 214 presos políticos en Cuba, al acusar represiones en contra de quienes reprochan al Gobierno cubano.

Entre algunos de los actos más recientes está la dura represión de las masivas protestas de 2021, con cientos de jóvenes aún encarcelados, lo que ha sido uno de los últimos capítulos. El Gobierno cubano no ha aclarado si entre los beneficiarios de este indulto están algunos de los presos de aquellas protestas.

Algunos de los detenidos son artistas, por ejemplo, Fernando Almenares Rivera (Nando OBDC), artista detenido a finales de 2024 y recluido en Villa Marista, así como José Adalberto Cañizares, entre otros, quienes están a la espera del beneficio otorgado por el gobierno cubano.

La Embajada cubana solo especificó que entre los más de 2 mil presos que iba a liberar había jóvenes, mujeres y personas mayores de 60 años, así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el extranjero. La embajada dijo que la excarcelación no incluiría a presos condenados por asesinato, delitos de drogas, agresión sexual o “delitos contra la autoridad”, término genérico que suele aplicarse a los disidentes políticos.

Persisten denuncias por presos políticos y represión en la isla

En marzo, el Gobierno de Cuba se comprometió a excarcelar a 51 presos políticos tras mantener conversaciones con el Vaticano, que había intentado mediar entre el Gobierno de la isla y el de Estados Unidos. La liberación de presos políticos en Cuba ha sido una prioridad para el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio.

La medida adoptada por el Gobierno de Cuba durante el mes pasado pareció un esfuerzo por apaciguar al Gobierno de Donald Trump, que había intentado asfixiar al Gobierno cubano mediante un bloqueo petrolero de varios meses en torno a la isla, lo que provocó una grave escasez de combustible y cortes de electricidad.

Posteriormente, Estados Unidos permitió que un petrolero ruso llegara a la isla, reduciendo así la presión sobre un Gobierno cubano que enfrentaba un colapso económico inminente.

Crisis en Cuba; afrontan desabasto de petróleo y falta de energía

El domingo pasado, un buque petrolero ruso llegó a los puertos cubanos con 100 mil toneladas de crudo, un ligero alivio para la crisis de abastecimiento que mantiene a Cuba con apagones constantes y cada vez más prolongados, además de problemas graves en servicios básicos como hospitales o transporte.

Pese a abrir ligeramente la mano y a unas declaraciones ambiguas de Trump insinuando más flexibilidad, la Casa Blanca dejó claro al día siguiente que el gesto no supone un cambio formal en la política de sanciones y que permitieron el buque ruso por las “necesidades humanitarias del pueblo cubano”.

A principios de este año, el Gobierno de Estados Unidos implementó acciones militares en Venezuela —que llevaron a la captura del expresidente Nicolás Maduro— y, posteriormente, lanzó amenazas de aranceles a México, con lo cual la Administración Trump cortó el flujo de petróleo a Cuba, lo que sumó presión a la isla gobernada por comunistas para realizar importantes reformas políticas y económicas.

El Presidente Donald Trump ha insistido en que el Gobierno cubano debe finalmente abrir la economía centralizada de la isla para no colapsar. Trump también ha hablado con frecuencia de su deseo de “tomar Cuba”.

Muchos de los aliados políticos de Trump, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, son partidarios de una línea dura contra Cuba y desde hace tiempo piden un cambio de su liderazgo comunista.

El problema es que la isla del Caribe se está quedando rápidamente sin el petróleo que le queda, el cual utiliza para alimentar vehículos y generar electricidad, lo que agrava una crisis energética que arrastra desde hace tiempo.

Cuba ya sufría cortes de energía prolongados, pero la situación ha empeorado debido a la falta de combustible en las centrales eléctricas. Por ejemplo, en el pasado mes de marzo, Cuba experimentó dos apagones a nivel nacional en tan solo una semana, dejando a sus más de 10 millones de habitantes sin electricidad.

La vida se ha paralizado por completo: las clases se han suspendido en muchas escuelas, los trabajadores han sido enviados a casa con permiso retribuido para ahorrar energía y se han cancelado vuelos desde algunos lugares porque Cuba no tiene suficiente combustible para aviones para vuelos de larga distancia.

México se ha visto involucrado en el conflicto ya que, junto a otros países, ha enviado barcos con ayuda humanitaria a la isla para tratar de paliar las carencias desencadenadas por el bloqueo estadounidense.

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La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha mencionado que su administración sigue trabajando con el Gobierno cubano para reanudar los cargamentos petroleros enviados a la isla y paliar las afectaciones. El último carguero con petróleo en atracar en la isla fue el Ocean Mariner, con 80 mil barriles de crudo, gestionado por Petróleos Mexicanos (Pemex) el 9 de enero.

Esto se da luego de que el Gobierno de Trump amenazó con aranceles a los países que enviaran petróleo a Cuba, razón por la que México detuvo y canceló los envíos que tenía programados para enero y febrero. Sheinbaum dijo entonces que buscaría alguna manera de ayudar a la isla y se decantó por la ayuda humanitaria, de la que ya ha enviado más de 2 mil toneladas. La Presidenta mexicana acotó que este tipo de asistencia continuaría siempre y cuando no se pusieran en riesgo las relaciones comerciales de México.

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