Una persona murió y al menos 60 resultaron heridas este viernes 03 de abril del 2026 luego de que ocurriera un trágico incidente en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, sede del club peruano Alianza Lim a, informó el Ministerio de Salud (MINSA).

Según diversas fuentes, los hinchas programaron una concentración festiva y multitudinaria de animación a su equipo a horas del superclásico de la Liga peruana con Universitario de Deportes, este sábado.

¿Cómo ocurrió el incidente en una tribuna de un estadio de Perú?

El "banderazo", promovido para ser una fiesta, terminó en tragedia luego de que se registrara un aplastamiento de personas en la tribuna del Estadio, conocido como Matute, que había sido abierta para los aficionados; aunque en un momento se manejó el desplome de una pared, esta versión fue descartada poco después y se aclaró que la gran cantidad de gente y el espacio reducido desataron el incidente.

La Victoria: Bomberos descartan caída de pared y confirman una persona fallecida en accidente en Estadio Matute



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Desde diversas cuentas de redes sociales fueron divulgados videos que reflejan momentos de caos, con personas heridas que yacen en el suelo y otras que reciben atención médica.

"De acuerdo con el reporte preliminar, se han registrado por lo menos 60 personas lesionadas, que vienen siendo evaluadas y atendidas", informó el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU); por otra parte, el Cuerpo de Bomberos confirmó la muerte de una persona.

¿Qué se sabe de las víctimas por el incidente en el Estadio Alejandro Villanueva?

Esta entidad ha movilizado a ocho unidades para la atención de los afectados en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú, según el MINSA.

���� | URGENTE: Colapso de pared en el Estadio de fútbol Alejandro Villanueva deja al menos 60 heridos durante banderazo de Alianza Lima, previo al clásico ante Universitario, reporta Canal N. pic.twitter.com/es29eXk12r— Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 4, 2026

Varios de los lesionados han sido trasladados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Asimismo, se ha dispuesto la alerta en el Hospital Nacional Dos de Mayo y otros centros asistenciales.

Medios locales informaron de que de l os bomberos extrajeron a unas veinte personas que resultaron atrapadas en medio de la estampida que se registró en el estadio situado en el distrito de La Victoria.

Con información de EFE

JM

