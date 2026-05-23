El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado 23 de mayo que está dividido entre alcanzar un acuerdo o retomar la ofensiva militar contra Irán.

En breves declaraciones telefónicas al portal Axios, el mandatario afirmó que existe un 50 % de probabilidades de concretar un "buen" acuerdo o, por el contrario, hacer "volar por los aires" a Irán, país con el que pactó un alto el fuego en abril.

Trump analiza la situación con su equipo de seguridad

El presidente tiene previsto reunirse este mismo sábado con su equipo de seguridad, incluido el vicepresidente JD Vance, así como con los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, para evaluar el escenario actual.

Trump canceló el viernes sus planes de pasar el fin de semana en su campo de golf de Nueva Jersey y regresó a Washington para dar seguimiento a las negociaciones con Teherán.

Pakistán interviene como mediador entre Washington y Teherán

El jefe del Ejército paquistaní, el general Asim Munir, quien funge como mediador entre Estados Unidos e Irán, visitó este sábado Teherán con el objetivo de impulsar un acuerdo.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní señaló que durante la última semana ha habido "un acercamiento de posturas". En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial en India, adelantó que podría haber un anuncio en las próximas horas o días.

El programa nuclear iraní sigue en el centro del conflicto

Uno de los principales puntos de tensión en las negociaciones es el programa nuclear iraní. Washington exige que Teherán deje de enriquecer uranio.

Además, continúa la disputa por el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra, donde el Gobierno iraní busca cobrar un peaje para permitir el tránsito marítimo.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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