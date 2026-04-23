Tras una reunión con los altos mandos del Ejército israelí para discutir la situación de seguridad, este jueves el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, señaló que su país solo espera la “luz verde” de Estados Unidos para retomar la guerra contra Irán y continuar con el plan de eliminar por completo a la dinastía Jameneí.

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En un videomensaje difundido por su oficina, Katz detalló que las fuerzas israelíes están preparadas para continuar con los ataques y que solo falta la autorización de Estados Unidos para romper el alto el fuego pactado hace unos días. De concretarse, el ministro advirtió que regresarían a Irán “a la edad de piedra”, pues tienen en la mira la destrucción de las principales plantas de energía y electricidad.

Israel espera aval de Estados Unidos para atacar Irán

“Esperamos la luz verde de Estados Unidos para completar la eliminación de la dinastía Jameneí (...) y además devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía y electricidad y de la infraestructura económica nacional”, indicó el funcionario.

En su mensaje, Katz advirtió que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) “están preparadas para la defensa y el ataque” y que “los objetivos están marcados” , en referencia a la planificación operativa frente a Irán.

El ministro añadió que Israel estaría a la espera de una eventual coordinación con Estados Unidos para futuras acciones y sostuvo que el plan contempla, según sus palabras, “golpes devastadores” contra infraestructuras estratégicas iraníes.

Durante su intervención, Katz también criticó al régimen iraní, al que acusó de represión interna y de actuar con dificultades de coordinación y comunicación dentro de su estructura de mando.

Trump extiende alto el fuego con Irán de forma indefinida

Ayer miércoles, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel está preparado para “cualquier escenario”, tanto de manera defensiva como ofensiva.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, a nunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán , hasta que el Gobierno de la República Islámica —al que considera dividido— le presente una propuesta unificada de acuerdo.

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Trump tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los “bombardeos” contra Irán.

A pesar del alto el fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo, mientras que Estados Unidos aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.

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