Ebrard reacciona a arancel global del 10% de Trump

El secretario de Economía viajará a EU la próxima semana

Por: EFE

Esto pide Ebrard ante nuevo arancel global anunciado por Trump. EFE / ARCHIVO

Tras el anuncio de Donald Trump de la imposición del arancel global del 10%, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pidió mantener "prudencia" y "sangre fría". Así mismo, informó que viajará a Washington la próxima semana para "tener claridad" sobre el alcance de las medidas y defender los intereses de México.

"Lo primero que tenemos que hacer es actuar (…) con sangre fría para poder determinar (su impacto y actuación) porque él (Trump) acaba de anunciar hace unos momentos que va a imponer otros aranceles en sustitución a los que les quitó la corte. Entonces, tenemos que ver cómo va a ser eso", señaló a los periodistas.

Ebrard pidió "prudencia" ya que, apuntó, la decisión de la Suprema Corte estadounidense que tumbó aranceles sustentados en poderes de emergencia se dio casi en paralelo con un nuevo anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, para sustituirlos con otras tarifas.

