El Comando Central de EU aseguró este jueves que las fuerzas estadounidenses no han cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, sino que sus acciones se limitan a interceptar embarcaciones con origen o destino en Irán. En los últimos tres días, al menos 14 buques han modificado su ruta tras la implementación del operativo.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el organismo militar señaló que el portaviones USS Abraham Lincoln (CVN-72) se encuentra desplegado en el mar Arábigo como parte de la operación, cuyo objetivo es reforzar las restricciones marítimas sin afectar el tránsito general por la zona.

Según una fuente, más de 10 mil efectivos, junto con una flota de 12 embarcaciones y alrededor de 100 aeronaves, participan en el despliegue para asegurar el cumplimiento de la orden emitida por el presidente Donald Trump.

14 barcos en tres días

En un balance preliminar, el mando militar indicó que, tras 72 horas de operaciones, un total de 14 barcos optaron por revertir su trayecto para acatar las disposiciones establecidas por las fuerzas estadounidenses en la región.

Horas antes, el representante permanente de EU ante la ONU, Mike Waltz, declaró en la Asamblea General que el estrecho de Ormuz es demasiado "valioso" para quedar cerrado pese a que el presidente Trump ordenó bloquearlo ante la negativa de Teherán de reabrirlo.

Bloqueo exclusivo contra Irán

A pesar de que el alto el fuego de dos semanas acordado entre EU e Irán estaba condicionado a la reapertura de Ormuz, el tráfico no se ha reactivado a los niveles previos a la guerra, que acumula más de un mes y medio de duración. Como respuesta, Trump ordenó a la Armada estadounidense que lo bloqueara también y amenazó con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que se lo salte.

Aunque EU ha bloqueado a los buques relacionados con el comercio iraní, al menos tres petroleros cruzaron el estrecho de Ormuz el martes, primer día completo del bloqueo impuesto por EU contra los buques que hacen escala en puertos iraníes, según datos de plataformas de monitoreo de embarcaciones.

Los barcos que sí han cruzado el estrecho han partido de puertos no iraníes y los barcos que EU bloqueó salieron o se dirigían a puertos iraníes.

TG