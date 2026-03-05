Trump anuncia al nuevo Secretario de Seguridad Nacional, en reemplazo de Kristi Noem

Este jueves 5 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien reemplazará en el cargo a Kristi Noem a partir del 31 de marzo de 2026.

"Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de Secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 2026". Por su parte, Noem, "quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser Enviada Especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida".

Sobre Markwayne Mullin, el presidente Trump dijo que "con diez años de servicio en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y tres en el Senado, ha realizado una excelente labor representando al maravilloso pueblo de Oklahoma", donde, resaltó, ganó en 77 de 77 condados, "¡en 2016, 2020 y 2024!".

También señaló que es "un guerrero MAGA y exluchador profesional invicto de MMA", y que "se lleva muy bien con la gente y posee la sabiduría y el coraje necesarios para impulsar nuestra agenda de 'América Primero'. Como el único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor excepcional de nuestras increíbles comunidades tribales".

"Markwayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, los asesinos y otros delincuentes que ingresan ilegalmente a nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro".

Para cerrar, dijo que "será un excelente Secretario de Seguridad Nacional. ¡Gracias por su atención a este asunto!".

