EU y países de Latinoamérica firman acuerdo para combatir el crimen organizado

Durante la conferencia inaugural de la asamblea “Américas contra los carteles”, celebrada este jueves en Miami, Estados Unidos y otros casi 20 países latinoamericanos y caribeños firmaron un acuerdo para combatir a los grupos de delincuencia organizada , mientras que Washington advirtió que podría lanzar en solitario una “ofensiva” militar contra estas organizaciones.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, oficializó el evento y destacó la necesidad de “reafirmar las relaciones” entre Washington y sus vecinos , “respetando la soberanía” y “reconociendo el papel estratégico del hemisferio”, donde buscan “promover la paz a través de la fuerza”.

"Y declara nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, cooperaron en esfuerzos gubernamentales de seguridad fronteriza, asegurando infraestructura crítica y otras áreas por determinarse", agregó.

El acuerdo compromete a las naciones "a abordar futuras amenazas al interés mutuo y unirse para combatir juntos el crimen organizado y otras amenazas compartidas en el Hemisferio Occidental" , según el secretario.

Hegseth lideró la conferencia en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Doral, en el sur de Florida, donde congregó a representantes de casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe, como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana.

La conferencia, que reunió a Gobiernos "con ideas afines" y excluyó a naciones como México, Colombia, Brasil y Nicaragua , ocurre como preámbulo de la cumbre “Escudo de las Américas” que el Presidente Donald Trump albergará el sábado en Miami con mandatarios de la derecha latinoamericana.

El jefe del Pentágono avisó que Washington está listo para lanzar en solitario una "ofensiva" militar contra los carteles, por lo que urgió a los latinoamericanos a combatir a los grupos criminales .

Mientras que Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Trump, pidió luchar contra los traficantes como si fuesen grupos terroristas como ISIS (Estado Islámico) o Al-Qaeda , además de aseverar que la inmigración ilegal es una "forma de terrorismo".

La reunión ocurre días después de la primera operación militar conjunta de Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones criminales en el país suramericano, tras una visita de Francis Donovan, comandante del Southcom.

Además, la Administración de Trump ha bombardeado 44 embarcaciones presuntamente ligadas al tráfico ilegal en el Pacífico y el Caribe desde septiembre pasado , lo que ha dejado al menos 150 muertos, bajo la operación “Lanza del Sur”.

