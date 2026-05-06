El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, rechazó este miércoles los recientes informes difundidos por el medio estadounidense Axios, en los que se afirmaba que estaría por concretarse un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Declaró que el supuesto memorando solo se trataba de “una lista de deseos estadounidenses más que una realidad”.

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A través de su cuenta en la red social X, el parlamentario negó el supuesto acuerdo, asegurando que Irán no se doblegará ante las demandas estadounidenses.

Irán niega avance en negociaciones con Estados Unidos

“El texto de Axios es una lista de deseos estadounidenses más que una realidad. Los estadounidenses no obtendrán en una guerra perdida lo que no consiguieron en negociaciones cara a cara”, señaló el funcionario.

Rezaei advirtió además que la República Islámica “tiene el dedo en el gatillo y está preparada”, y amenazó con represalias si fracasan las conversaciones.

Horas antes, Axios informó, citando a funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes anónimas con conocimiento de la materia, que Teherán y Washington están cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y abra la vía hacia un espacio de negociaciones sobre la cuestión nuclear iraní.

El medio indicó que, según el acuerdo, Irán se comprometería a una moratoria en el enriquecimiento nuclear, Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados y ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, la República Islámica sigue evaluando la propuesta de Estados Unidos para sellar un acuerdo de paz y "una vez que concluya su revisión, trasladará sus puntos de vista a la parte paquistaní", mediador en las negociaciones entre Teherán y Washington.

Trump condiciona el fin de las operaciones militares al cumplimiento de Irán en un posible acuerdo

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su red Truth Social que "si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es, quizá, una gran suposición, la ya legendaria operación Furia Épica llegará a su fin y el bloqueo, sumamente eficaz, permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán".

Trump informó en la víspera de la suspensión de la operación Proyecto Libertad, que había lanzado Estados Unidos el lunes para liberar a los buques atrapados en el estrecho de Ormuz a raíz de su bloqueo.

El mandatario estadounidense dijo que la decisión se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán, aunque no dio más detalles al respecto.

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