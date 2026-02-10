Eurocámara contempla suspender el pacto comercial con EU si Trump retoma sus amenazas

Tras las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia o de imponer nuevos aranceles a países europeos, los eurodiputados a cargo del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el país norteamericano acordaron este martes incluir una cláusula que permita suspender el pacto en caso de que vuelvan a surgir amenazas similares por parte del mandatario.

Los funcionarios europeos también acordaron avanzar en la ratificación del acuerdo, al que buscan añadir una cláusula de extinción en marzo de 2028, así como un plazo de seis meses para evaluar las medidas que adopte Washington destinadas a reducir los aranceles a productos derivados del acero y el aluminio.

Esto significa que el acuerdo UE-EU, cerrado en el verano de 2025 para evitar la escalada arancelaria entre ambos, podrá votarse en la comisión de Comercio del Parlamento Europeo el próximo 24 de febrero y en el pleno de la Eurocámara en marzo para posteriormente negociar el diseño final con los países de la Unión Europea.

Entre los términos acordados figura la opción de que Bruselas revise el acuerdo en su conjunto si la administración Trump no reduce los aranceles a productos derivados del acero desde el 50 % actual al 15 %, base que cubre la mayoría de los productos europeos que se exportan a Estados Unidos.

Si el acuerdo se implementa en los términos acordados el pasado verano, los mismos productos estadounidenses entrarían en la UE libres de aranceles, al igual que lo harían todos los bienes industriales.

"Tenemos esta propuesta de compromiso como señal de buena voluntad, pero si Estados Unidos no reduce los aranceles para estos más de 400 productos en seis meses restableceremos nuestros aranceles (del 10 %) automáticamente", señaló el negociador jefe del Parlamento Europeo para este acuerdo, el socialdemócrata Bernd Lange.

Por otro lado, el Parlamento Europeo apuesta por que el acuerdo "caduque" de manera automática en marzo de 2028 , momento en el que Bruselas y Washington tendrían que renegociarlo.

También la negociadora popular, la croata Željana Zovko, subrayó que el acuerdo es "equilibrado y mira hacia delante", y asegura que los intercambios de la Unión Europea con su socio comercial más relevante "pueden continuar".

El acuerdo llevaba semanas en la cuerda floja por la falta de consenso en el Parlamento Europeo sobre cómo incluir este tipo de salvaguardias después de las amenazas sobre la soberanía de Dinamarca y Groenlandia de Trump a comienzos de 2026, pero finalmente ha salido adelante con una amplia mayoría de populares, socialdemócratas, liberales y verdes.

Tras el voto en pleno en marzo, la Eurocámara deberá pactar la forma final del acuerdo con los países de la Unión Europea, que acordaron su posición negociadora antes de los anuncios de Trump sobre Groenlandia y no incluyeron este tipo de cláusulas.

