Trump advierte: espacio aéreo de Venezuela está "cerrado en su totalidad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre en un mensaje a través de su red Truth Social que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", indica el mensaje del mandatario estadounidense, que sin ofrecer explicación alguna sobre el cierre, en un momento de gran tensión bilateral.

El mensaje se difundió después de que el diario The New York Times, informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado ni negado oficialmente.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, crítico del gobierno de Maduro, participó en la llamada, en la que finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para su encuentro

La noticia de la conversación se produce un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos "narcotraficantes de Venezuela", mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

Esta advertencia surge a raíz de los bombardeos estadounidenses en el Caribe contra lanchas, que han dejado varios fallecidos. Dichas acciones se justifican -sin pruebas- como parte de la lucha contra el narcotráfico, implicando también a las autoridades venezolanas y, particularmente, a Nicolás Maduro.

