Este sábado 29 de noviembre, durante el primero de los tres días de duelo por la tragedia, miles de personas homenajearon a las 128 víctimas del gigantesco incendio que consumió un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong, China.

Los alrededores de las torres carbonizadas, que acogían unas 2 mil viviendas, se llenaron de flores y notas manuscritas depositadas por cientos de personas, muchas de ellas conmocionadas.

"Te sientes tan pequeño. Y no hay mucho que puedas hacer", explicó Vinchi Chan, propietario de un restaurante, quien dijo no haber podido dormir desde la tragedia.

"Espero que el gobierno investigue profundamente, para que se rindan cuentas por las muertes", agregó este hombre de 39 años, acompañado por su hija de cinco.

El incendio que afectó al complejo Wang Fuk Court, ubicado en el distrito de Tai Po, es considerado el peor de las últimas décadas en esta densa ciudad. El número de víctimas podría aumentar, ya que aún hay decenas de personas desaparecidas.

A primera hora de la mañana, el jefe ejecutivo de esa ciudad semiautónoma china, John Lee, y altos funcionarios guardaron un momento de silencio frente a la sede del gobierno.

En toda la urbe, las banderas de Hong Kong y China se izaron a media asta.

Raymond Tang, que hacía fila para firmar un libro de condolencias, dijo que su deseo era que los fallecidos pudieran "cruzar el mar del sufrimiento y partir hacia el otro lado".

Búsqueda de familiares en Hong Kong

Para algunos, el luto todavía no ha empezado.

Con 44 cadáveres todavía sin identificar y unos 150 desaparecidos, muchas familias seguían hoy sábado recorriendo hospitales y centros de identificación de víctimas para encontrar a sus seres queridos.

En toda la urbe, las banderas de Hong Kong y China se izaron a media asta. AFP / P. Parks

En un hospital del barrio Sha Tin, una mujer de 38 años identificada como Wong buscaba desde el jueves a su cuñada y a la gemela de esta, sin suerte.

"Todavía no las encontramos. Así que vamos a diferentes hospitales para preguntar si tienen buenas noticias", contó entre lágrimas a la agencia AFP.

Ayer viernes, el organismo anticorrupción de la ciudad detuvo a ocho personas en relación con el incendio que se originó el miércoles por la tarde.

El fuego se extendió con celeridad por el complejo residencial y alcanzó siete de los ocho edificios de gran altura que lo componían.

Las investigaciones preliminares sugieren que el fuego comenzó en los niveles inferiores, a través de las mallas plásticas protectoras que suelen cubrir los edificios en renovación en Hong Kong.

La propagación del fuego se habría visto facilitada por los andamios de bambú y la presencia de varios paneles de espuma descritos como "altamente inflamables".

El jefe del departamento de bomberos, Andy Yeung, reveló además que los sistemas de alarma de los ocho bloques de apartamentos "funcionaban mal", y prometió que se tomarán medidas contra los contratistas.

La televisión estatal china CCTV anunció a su vez que en todo el país se había lanzado una campaña de "inspección y rectificación" contra los riesgos de incendio en los rascacielos.

"Más restos"

Residentes del complejo dijeron a la agencia AFP que no oyeron ninguna sirena y que tuvieron que ir puerta por puerta para alertar a los vecinos del peligro.

Aunque la operación de rescate se dio por terminada, el jefe de seguridad de la ciudad, Chris Tang, no descartó la posibilidad "de que la policía encuentre más restos carbonizados al entrar" al complejo para recoger pruebas.

El organismo anticorrupción hongkonés dijo que entre las ocho personas detenidas se encontraban "consultores, subcontratistas de andamios y un intermediario del proyecto".

El jueves se efectuó la detención de otros tres hombres bajo la sospecha de que su negligencia al dejar embalajes de espuma en el sitio originó el incendio.

Más de 40 personas continuaban hospitalizadas este sábado, once de ellas en estado crítico y 21 en estado grave.

Este incendio se considera el más letal en Hong Kong desde 1948, año en el que una explosión seguida de una conflagración resultó en la muerte de al menos 135 personas.

Los fuegos mortales solían ser una lacra habitual en la densamente poblada Hong Kong, especialmente en los barrios más pobres, pero la mejora de las medidas de seguridad los hizo mucho menos frecuentes.

Unas 800 personas damnificadas recibieron alojamiento temporal, informó el gobierno, que ya había anunciado un fondo de 300 millones de dólares hongkoneses (38.5 millones de dólares) de ayudas.

Multitudes conmovidas por la tragedia se han movilizado en apoyo a los afectados.

En una plaza adyacente a las torres afectadas, se establecieron puntos de distribución para proporcionar a los afectados ropa, alimentos y artículos esenciales para el hogar. Además, se dispusieron módulos equipados para ofrecer servicios de atención médica y apoyo psicológico.

OF