Aerolíneas deberán actualizar software de Airbus antes del domingo, exige la FAA

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó este sábado a las aerolíneas actualizar o sustituir, a más tardar mañana, el software de Airbus en el que se detectaron fallas.

El organismo informó en su cuenta de X que emitió una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia (EAD) dirigida a modelos específicos de las aeronaves Airbus A319 y A320/321.

La medida, explicó la FAA, obliga a reemplazar o modificar el sistema informático que gestiona los alerones de profundidad del avión, y su aplicación es inmediata.

PUEDES LEER: Volaris y Viva alertan cancelación masiva de vuelos en flota Airbus A320

La directiva establece que las compañías deben realizar el cambio del software antes de que estas aeronaves retomen operaciones, a partir de las 00:01 del domingo 30 de noviembre. Asimismo, se prohíbe instalar la versión defectuosa en cualquier otro avión.

Airbus avisó ayer a las aerolíneas que vuelan con el A320 de la necesidad de actualizar su software en parte de esa flota, tras detectar un incidente en un programa de control de vuelo provocado por una exposición a los rayos solares.



Según explicó la empresa, esto puede afectar a "un número significativo de aviones de la familia A320", y diversas fuentes del sector cifran en unos 6.000 los modelos afectados.



Los problemas en el software se detectaron después de que un vuelo de Jetblue entre Cancún (México) y Newark (Nueva Jersey) tuviera que aterrizar de emergencia en Florida tras perder altura de forma brusca.

TAMBIÉN LEE: Cuántos días tardará Volaris en reanudar los vuelos tras la actualización del software



Las aerolíneas estadounidenses ya trabajan para solucionar el problema; American Airlines, por ejemplo, dijo esta mañana en un comunicado que solo quedaban cuatro aviones por actualizar, del total de sus 209 aeronaves que incluían este software.



Por su parte, Delta aseguró en una nota recogida por CNN que menos de 50 de sus modelos A321neo se verán afectados, y anticipó que solucionaría el problema antes de esta mañana.

YC