Trump advierte a Irán por supuestos cobros a petroleros en el estrecho de Ormuz

El cese inmediato de cualquier cobro a petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz fue solicitado por parte de Donald Trump, el mandatario de EU, realizó su solicitud este jueves, tras supuestos reportes no confirmados sobre posibles tarifas impuestas a embarcaciones en esa vía.

Como es costumbre, Trump utilizó su cuenta de la red social Truth Social para referirse a las embarcaciones que han comenzado a surcar por este paso estratégico, "Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros", dijo el mandatario luego del inicio del alto al fuego pactado con Teherán dos días antes.

"¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!", advirtió el republicano en un nuevo aviso a la república islámica.

¿Bajo que contexto hace Trump estas declaraciones?

La exigencia de Donald Trump para que Irán detenga el cobro de tarifas a petroleros se alinea con las directrices de su administración de mantener una postura de cero tolerancia ante bloqueos comerciales. Previo a esta declaración en Truth Social, el gobierno estadounidense ya había condicionado cualquier acuerdo de cese al fuego a la reapertura total y sin restricciones del estrecho de Ormuz.

La advertencia del mandatario refleja la tensión latente, pues su administración ha amenazado con atacar la infraestructura iraní si Teherán no garantiza el libre tránsito marítimo, utilizando la diplomacia coercitiva como antesala a las negociaciones.

Opinión del monitor global de buques Kpler

De acuerdo con reportes del monitor global de buques Kpler, algunas embarcaciones con banderas de Palaos y Gabón han sido avistadas atravesado la vía marítima vital desde el inicio de la tregua, lo que indica que el tráfico marítimo podría estar empezando a normalizarse tras el alto el fuego alcanzado por Washington y Teherán.

La presencia de buques con banderas de conveniencia, como Palaos y Gabón, marca los primeros intentos de normalización, aunque la industria naviera y las aseguradoras mantienen evaluaciones de riesgo elevadas ante la incertidumbre sobre las condiciones de seguridad marítima y las posibles exigencias de Teherán.

48 horas para las negociaciones de paz

La nueva advertencia de Trump llega además 48 horas antes de que arranquen, el fin de semana, las negociaciones de paz entre EU e Irán en Islamabad. El vicepresidente de EU, JD Vance, encabezará una delegación en las conversaciones con Irán en Pakistán, que comenzarán el 11 de abril, de acuerdo con la Casa Blanca.

El precio del petróleo registraba este jueves una subida muy ligera con el barril de Brent encareciéndose un 1-2% hasta situarse en torno a los 97 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense se movía en niveles similares, lo que subraya la desconfianza de los mercados para con un alto el fuego que se está mostrando muy incierto.

TG