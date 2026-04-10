El presidente cubano Miguel Díaz-Canel declaró en el programa “Meet the Press” de NBC News que no renunciará, la primera entrevista que concede a una cadena de Estados Unidos.

En un clip de casi cinco minutos que forma parte de una entrevista más extensa a transmitirse el domingo, la periodista Kristen Welker le preguntó a Díaz-Canel si estaría “dispuesto a renunciar si eso significara salvar a Cuba”.

Antes de responder, Díaz-Canel le preguntó si ella alguna vez había planteado esa pregunta a algún otro presidente del mundo, y si esa era una pregunta original suya o provenía del Departamento de Estado estadounidense.

El mandatario añadió: “En Cuba, las personas que están al frente, en una responsabilidad de gobierno, no las elige el Gobierno de los Estados Unidos... nosotros somos un Estado soberano, nosotros tenemos autodeterminación, nosotros tenemos independencia, nosotros no nos sometemos”.

Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró “orgullosa de apoyar a Cuba” con el envío de ayuda humanitaria, y rechazó las versiones sobre el supuesto ocultamiento de información sobre el respaldo mexicano a la isla caribeña. “Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba”.

CT