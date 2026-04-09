Acusan a Irán de lanzar misiles en plena tregua; Ejército lo niega

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que las fuerzas armadas del país no han lanzado ningún ataque contra países de la región desde que empezó el alto el fuego acordado con Estados Unidos el pasado martes.

En un comunicado recogido por la agencia iraní Fars, el cuerpo de élite de la República Islámica afirmó que s i el Ejército ataca algún objetivo será anunciado de forma oficial y "valiente".

¿Qué se sabe de los supuestos ataques de Irán contra Arabia?

Este mensaje llega después de que Kuwait, que ha sido blanco habitual de los ataques iraníes desde el inicio del conflicto, dijera haber interceptado drones y misiles en las últimas horas que se dirigían contra infraestructura energética en el país.

La agencia de noticias estatal de Arabia Saudí SPA también reportó ataques contra instalaciones de energía horas antes que provocaron la muerte de una persona.

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La Guardia Revolucionaria agregó que, si estas informaciones son verdad, "son trabajo del enemigo" , en referencia a Israel y Estados Unidos.

El frágil alto el fuego alcanzado hace casi dos días entre Irán y Teherán sigue en riesgo por los desacuerdos alrededor de la posición del Líbano en el conflicto y su inclusión o no en el acuerdo, mientras que el inicio de las negociaciones entre ambas partes, previsto para el sábado 11 de abril del 2026 en Islamabad, Pakistán , sigue en el aire.

JM