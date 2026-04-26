Crimen organizado: La violencia atenta contra los derechos humanos en América

En su informe anual correspondiente al 2025, publicado el pasado jueves, la organización La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó "un contexto de expansión del crimen organizado y de hechos graves de violencia" en el área, asociado a economías ilegales como narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y extorsión.

La amenaza estructural de estos grupos criminales y sus efectos en la deslegitimación de las instituciones y la seguridad ciudadana causan alarma en la CIDH, explicó a EFE su presidente, Edgar Stuardo Ralón Orellana.

La CIDH indicó que la respuesta dominante en la región han sido los discursos y políticas de "mano dura", traducidos en "operaciones policiales de alta letalidad, el endurecimiento de penas", junto a la "militarización y el uso extensivo de estados de excepción".

En 2025, la Comisión también encontró que la defensa de los derechos humanos sigue siendo "una actividad de alto riesgo" en la región, donde se registraron asesinatos, ataques y amenazas a activistas que hacen su trabajo en un "entorno hostil".

Políticas migratorias restrictivas

Además, el informe identificó una tendencia regional al endurecimiento de políticas migratorias y de control fronterizo, que en la práctica restringen el acceso al asilo, el debido proceso y el principio de no devolución.

En el caso específico de Estados Unidos, la CIDH observa con preocupación las duras medidas migratorias de la Administración del presidente Donald Trump, que han tenido "un impacto significativo en los derechos de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y solicitantes de asilo".

"Hay una crisis de movilidad humana en la región (...) Lo que hemos manifestado públicamente y cuando hay oportunidad con Estados Unidos, es que nosotros esperamos que lo que se dé sea el respeto a los debidos procesos y un trato digno de cualquier persona que esté enfrentando ese fenómeno de la movilidad", indicó Ralón Orellana.

La CIDH señaló además su preocupación por "los operativos letales" contra supuestas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, que han causado la muerte de al menos 80 personas "en violación al derecho internacional".

Violencia criminal, de género y políticas migratorias duras

El informe anual de la CIDH para 2025 dibuja una región con erosión democrática, restricciones al espacio cívico, violencia criminal y de género, políticas migratorias duras y un deterioro preocupante de la libertad de prensa y expresión, con avances puntuales en legislación, políticas públicas y cumplimiento de recomendaciones en algunos países, que sin embargo no revierten aún las tendencias de fondo.

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En la 'lista negra' se mantienen Venezuela, Cuba y Nicaragua, con "patrones donde prácticamente la actitud del Estado es reprimir de manera sustancial el que pueda haber un espacio cívico, el que pueda haber una participación política en que se puedan ejercer las libertades inherentes a la persona", precisó el presidente de la CIDH.

América Latina es democrática, porque realmente donde hay gobiernos dictatoriales es en Cuba, Nicaragua y Venezuela. "En todos los demás países hay una alternancia, no hay partido único, hay posibilidad de ir a votar y de cambiar y alternar gobiernos", insistió.

Ralón Orellana reiteró, sin embargo, que hay que prestar mucha atención al creciente problema de "la contaminación" de las instituciones por los grupos criminales, porque "eso puede anular en un momento dado los procesos democráticos que funcionan aún en la región".

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