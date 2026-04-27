Dos trenes chocaron este lunes 27 de abril del 2026 en una estación ubicada a las afueras de Yakarta, la capital de Indonesia, dejando al menos cuatro muertos, decenas de heridos y a varias personas atrapadas al interior de un vagón, informaron las autoridades.

Unos 38 pasajeros fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento, indicó la empresa ferroviaria estatal, PT Kereta Api Indonesia, en un comunicado.

¿Cómo ocurrió el choque de trenes en Indonesia que dejó 4 muertos?

El tren de larga distancia Argo Bromo Anggrek se estrelló contra el vagón trasero de un tren de cercanías que estaba detenido en la estación Bekasi Timur . El vagón era exclusivo para mujeres, una medida habitual para ayudar a evitar el acoso. Los rescatistas intentaban llegar a cinco pasajeras que quedaron atrapadas.

Los 240 pasajeros del tren Argo Bromo Anggrek se encontraban a salvo, señalaron las autoridades.

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La policía investiga la causa del accidente, declaró el jefe de la Policía de Yakarta, Asep Edi Suheri.

Imágenes de la televisión local y videos en redes sociales mostraban a pasajeros desesperados dentro de la estación, mientras decenas de personas llegaban al lugar en busca de noticias sobre sus familiares.

La empresa ferroviaria estatal se disculpó con los clientes.

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¿Qué otros accidentes de tren han ocurrido en Indonesia?

Los accidentes son comunes en la deteriorada red ferroviaria de Indonesia. Dos trenes chocaron en la provincia de Java Occidental en enero de 2024, causando la muerte de al menos cuatro personas.

Un tren de pasajeros embistió a un minibús en Java Occidental en octubre de 2013, dejando al menos 13 muertos. Además, un tren procedente de Yakarta se estrelló contra la parte trasera de otro tren que estaba detenido en una estación de la provincia de Java Central en 2010, cobrando la vida de 36 personas.

JM