Tormenta invernal causa alerta en EU, azotará estos Estados

Una tormenta invernal avanza sobre Estados Unidos y mantiene bajo alerta a más de 50 millones de personas este domingo 15 de marzo, mientras el sistema meteorológico se desplaza desde las Grandes Llanuras hacia la región de los Grandes Lagos.

El fenómeno traerá nevadas intensas que comenzarán en zonas de Montana y se extenderán hasta la región de los Grandes Lagos durante este domingo y el lunes. En ciudades como Minneapolis y St. Paul, en el estado de Minnesota, las acumulaciones de nieve podrían alcanzar hasta 60 centímetros, especialmente en el sur del estado y en zonas de Wisconsin.

Las condiciones más extremas podrían presentarse en la península superior de Michigan, donde las estimaciones apuntan a acumulaciones cercanas a los 90 centímetros de nieve.

Además del impacto por la nieve, los pronósticos advierten ráfagas de viento que podrían alcanzar los 96 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de interrupciones eléctricas, caída de árboles y condiciones peligrosas para circular por carretera.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) también prevé nevadas significativas dentro de Minnesota, con acumulaciones de hasta 10 centímetros en condados como Carlton y South St. Louis.

Mientras tanto, amplias zonas del país permanecen bajo advertencias meteorológicas por fuertes vientos y alto riesgo de incendios forestales debido a condiciones extremadamente secas en las Llanuras y en sectores de las Montañas Rocosas.

Las autoridades también vigilan la posibilidad de tormentas eléctricas hacia el final del domingo en regiones del centro y este del país.

Riesgo de tormentas severas en el sur y el este

Estados como Louisiana e Indiana se encuentran dentro de un nivel de riesgo de 3 a 5 por tormentas eléctricas severas, que podrían generar vientos destructivos, granizo y posibles tornados. Este sistema podría extenderse hacia las Carolinas y llegar incluso hasta Pensilvania.

En la península inferior de Michigan, el NWS prevé un escenario de precipitaciones mixtas, con nieve, lluvia y ráfagas de viento cercanas a los 72 km/h. En esa región, las acumulaciones de nieve podrían alcanzar hasta 38 centímetros, mientras que la alerta meteorológica se mantiene vigente al menos hasta las 8 de la noche del lunes.

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