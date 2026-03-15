El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu publicó un video en sus redes sociales, donde se burló de las versiones surgidas en redes sociales sobre su posible fallecimiento en un ataque iraní contra Israel.

"Me muero de ganas de café", dijo con sarcasmo en su cuenta oficial de X, usando una frase coloquial hebrea que significa amar a muerte. En el video aparece en una cafetería a las afueras de Jerusalén. "Que dicen que estoy qué?, añadió, sobre las alusiones a su supuesta muerte.

Para que quedara claro que no se trataba de un video realizado con inteligencia artificial (IA), Netanyahu mostró los cinco dedos de ambas manos. "¿Quieren contar el número de dedos?". Tras su último discurso televisado, se viralizó en redes que había sido realizado con IA, y como prueba, usuarios señalaban que Netanyahu parecía tener seis dedos.

Las manos hacia la cámara y preguntó: "¿Quieren contar el número de dedos?", esto sobre las especulaciones en las redes sociales de que su último discurso televisado fue generado por IA, ya que parecía tener seis dedos en una mano.

"Su apoyo es increíble; nos fortalece a mí, al Gobierno y a las Fuerzas de Defensa de Israel. Estamos llevando a cabo operaciones que no puedo compartir ahora, pero también estamos realizando operaciones muy importantes en Irán y Líbano", afirmó Netanyahu en el video de este domingo.

El mensaje de video de Netanyahu se produce luego de que la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) amenazara con matar al primer ministro israelí.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

"La Guardia Revolucionaria iraní promete perseguir sin descanso y matar al 'asesino de niños' Netanyahu si sigue vivo", informó la agencia de noticias iraní IRNA en una publicación en X.

Además, la IRGC anunció el uso, por primera vez, del misil balístico de combustible sólido Sejil en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares, centros de gestión aérea y concentraciones de tropas en Israel, según un comunicado difundido por la agencia Mehr.

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