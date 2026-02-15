Therian: persona que se identifica como "perro" acude al veterinario por "moquillo"

El fenómeno de los llamados “therian”, personas que afirman identificarse como animales y reproducen esas conductas en su vida diaria, continúa generando situaciones inusuales en distintas provincias del país. Uno de los episodios recientes ocurrió en San Luis, donde un adulto que se autopercibe como perro acudió a una clínica veterinaria al considerar que padecía “moquillo”. La profesional que lo recibió le explicó que no podía atender a seres humanos y rechazó la consulta.

El caso fue relatado por Verónica Veglia, presidenta del Colegio de Veterinarios de San Luis, en declaraciones a la radio LU5. Según detalló, el individuo llegó acompañado por otra persona que cumplía el rol de “amo”; ambos tenían entre 30 y 40 años. El visitante sostenía que sufría de “moquillo”, enfermedad frecuente en perros, especialmente cachorros. Sin embargo, la veterinaria advirtió que en realidad presentaba un cuadro gripal.

“Tuvimos un caso acá esta semana en el que cayeron una persona therian con una persona humana, digamos. (...) Obviamente, nosotros como médicos veterinarios, no podemos atender a personas humanas porque es algo que no nos compete. En nuestro título sería hacer ejercicio ilegal de nuestra profesión, algo lo cual nosotros bregamos mucho. Entonces no podríamos meternos en esa área”, expresó.

En ese sentido, añadió que la profesional actuó con seriedad y dejó en claro los límites de su intervención.

“La colega nuestra particularmente insistió que no puede tratar una enfermedad en un ser humano, que asistiera a cualquiera de los ambientes de salud que se encuentran en nuestra provincia”, señaló.

También precisó: “El abordaje que tuvo la colega fue bastante serio y ubicado. La colega nuestra particularmente insistió que ella no puede tratar una enfermedad en un ser humano. Le dijo que asistiera a cualquiera de los ambientes de salud que se encuentran en nuestra provincia, ya sean salas primarias, los hospitales regionales o el hospital central que se encuentra acá en la provincia”.

Veglia indicó que el paciente llegó con un diagnóstico previo.

“Las personas aludían que tenía moquillo, que es una enfermedad muy común en los perros, particularmente en cachorros. Entró ya con un diagnóstico”, relató.

Además, advirtió que la situación fue grabada por quienes acudieron al lugar, lo que añadió tensión al momento. “Eso ya es una situación violenta para el profesional actuante porque no te da libertad de acción en el sentido de decir tengo que medir porque me van a escrachar en las redes sociales”, afirmó, y describió el episodio como “complejo”.

Frente a este tipo de casos, la presidenta del Colegio explicó que ya se encuentran buscando asesoramiento legal y profesional. “Obviamente nosotros ya nos estamos haciendo asesorar por el cuerpo de abogados que tenemos y justamente con el Colegio de Psicólogos local”, sostuvo. También señaló que trabajan de manera conjunta con el Círculo Médico para abordar estas situaciones desde una perspectiva interdisciplinaria vinculada a la salud mental.

