Papa León XIV ora por las víctimas del terremoto en Venezuela y alienta a quienes participan en rescates

Este domingo, el Papa León XIV expresó su cercanía a las víctimas de los terremotos en Venezuela, ocurridos el miércoles pasado, a la vez que expuso su "gratitud y aliento" a quienes ayudan en las labores de búsqueda y asistencia.

"Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales" , dijo en español desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

El Pontífice estadounidense, ante los fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro a pesar del intenso calor que azota Roma, rogó por el "eterno descanso de los fallecidos" en los seísmos y renovó su "cercanía espiritual" a sus familiares y a todos los damnificados por esta "tragedia".

Mantente informado: Estados Unidos prepara un nuevo paquete de ayuda económica para Venezuela

Por último, manifestó su "gratitud y aliento" a todas las personas que "trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia".

El violento terremoto doble que sacudió Venezuela en la tarde del miércoles se ha saldado con la vida de al menos mil 430 personas y con miles de heridos, según las últimas cifras proporcionadas por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Pero también ha causado numerosos daños materiales y edificios derrumbados bajo los que todavía se busca a los desaparecidos.

Tras el sismo, León XIV envió una primera ayuda económica de 100 mil euros (unos 114 mil dólares al cambio) a Venezuela a través de la Limosnería Apostólica con el objetivo de atender a las necesidades más urgentes de los damnificados.

Lee también: Avioneta se estrella en Francia y deja saldo de 11 personas muertas

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB