Suiza: Dictan prisión preventiva a dueño del bar incendiado

Suiza realizó este viernes una jornada de luto nacional en honor de las 40 víctimas mortales de un incendio en un bar alpino durante una celebración de Año Nuevo, al tiempo que los fiscales solicitaron que uno de los gerentes fuera puesto en detención preventiva.

La fiscal jefe del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, dijo en un comunicado que la detención del hombre era necesaria para evitar un "riesgo de fuga". La esposa del hombre y cogerente permanecerá libre bajo supervisión judicial, según el comunicado.

Un registro comercial suizo lista a la pareja francesa Jacques y Jessica Moretti como los propietarios del bar Le Constellation, en la ciudad turística alpina de Crans-Montana, donde un incendio comenzó menos de dos horas después de la medianoche del 1 de enero. Además de las muertes, 116 personas resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad.

Medios locales reportaron que Moretti estaba bajo custodia a la espera de la decisión del tribunal luego que la pareja fuera interrogada por los fiscales en Sion este viernes por la mañana.

Las autoridades suizas han abierto una investigación penal contra los propietarios, quienes son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y de provocar un incendio de forma involuntaria.

Un servicio conmemorativo y un minuto de silencio marcaron el homenaje nacional de este viernes, en que las campanas de las iglesias de toda Suiza sonaron durante cinco minutos, comenzando a las 2:00 de la tarde hora local. En todo el país, la gente se reunió para encender velas, dejar flores para las víctimas y seguir la ceremonia nacional que fue transmitida en vivo por la televisión pública.

En la ceremonia conmemorativa en Martigny, el presidente suizo Guy Parmelin dijo que "el recuerdo de esa terrible noche ilumina los rostros de las 156 víctimas, sus días felices, su espíritu despreocupado".

Añadió: "Nuestro país está consternado por esta tragedia. Se inclina ante la memoria de aquellos que ya no están con nosotros. Está al lado de la cama de aquellos que están a punto de embarcarse en un largo camino hacia la recuperación".

Te puede interesar: EU confirma interés de petroleras por Venezuela previo a encuentro de Trump con el sector

Los investigadores apuntaron que creen que bengalas encendidas sobre botellas de champaña provocaron el incendio al acercarse demasiado al techo. Las autoridades investigan si el material de insonorización en el techo cumplía con las regulaciones y si estaba permitido el uso de bengalas en el bar. En el local no se realizaban inspecciones de seguridad contra incendios desde 2019.

La gravedad de las quemaduras dificultó las labores de identificación, por lo que los familiares tuvieron que proporcionar muestras de ADN a las autoridades. La policía indicó que muchas de las víctimas eran adolescentes o tenían entre 20 y 25 años.

Se ha ordenado una autopsia a cinco de los seis muertos italianos y se delegó el caso en las fiscalías de Milán, Bolonia y Génova, a donde han sido repatriados los cuerpos de las víctimas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV