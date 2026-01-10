Ejército ruso ataca a Ucrania con misil hipersónico Oréshnik

Rusia lanzó en un ataque masivo contra Kiev al menos cuatro muertos y 25 heridos, además de graves daños en la infraestructura civil y energética de la capital, con cortes de luz y agua para miles de hogares, al tiempo que lanzó por primera vez un misil balístico hipersónico Oréshnik contra la ciudad occidental de Leópolis.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, explicó que el ataque combinado, en el que Rusia empleó 36 misiles y 242 drones, duró casi cinco horas y estuvo dirigido contra edificios residenciales e infraestructura civil de Kiev y de otras ciudades, incluida Leópolis.

Aunque las fuerzas ucranianas interceptaron la mayoría de los misiles y drones (no así el Oréshnik), se registraron impactos en 19 lugares del país.

En la capital ucraniana se vieron afectadas 29 ubicaciones, según el jefe de la Administración Militar de la Ciudad, Timur Tkachenko, quien calificó el bombardeo ruso de “uno de los ataques más complejos” para Kiev, en parte debido a las condiciones meteorológicas difíciles.

El ataque dañó 50 edificios, sobre todo residenciales, pero también cuatro instituciones educativas, relató Tkachenko.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó en la red social X la brutalidad del ataque, en el que falleció un miembro de los servicios de emergencia, porque en uno de los edificios residenciales se produjo un segundo impacto justo cuando los rescatistas comenzaban a prestar ayuda tras el primero.

Además resultó dañado un edificio de la embajada de Catar, un “Estado que hace tanto para mediar con Rusia con el fin de asegurar la liberación de prisioneros de guerra y civiles retenidos en prisiones rusas”, según Zelenski.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, explicó que la mitad de los edificios de apartamentos de la capital —casi seis mil—, quedaron sin servicio de calefacción y que también hay interrupciones en el suministro de agua.

La mayor empresa energética privada de Ucrania, DTEK, señaló que 417 mil familias se quedaron sin electricidad tras el ataque en cuatro distritos de Kiev.