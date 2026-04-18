Sudán; crímenes de lesa humanidad se agravan a tres años de la guerra civil

La guerra civil en Sudán, que cumple su tercer aniversario, ha estado marcada por abusos que según investigadores de la ONU podrían constituir crímenes de guerra, de lesa humanidad e incluso genocidio, y las atrocidades aumentan en intensidad mientras crece la impunidad, indicaron este pasado lunes.

En un comunicado conjunto con sus homólogos de la misión investigadora de la Unión Africana (UA), los expertos recordaron que desde el estallido de las hostilidades el 15 de abril de 2023 se cree que decenas de miles de civiles han sido asesinados en todo Sudán.

En el conflicto, "marcado por una brutalidad sistemática y un flagrante deprecio por las normas más básicas del derecho internacional", se han perpetrado también detenciones arbitrarias, torturas, y ataques indiscriminados con artillería y drones, muchos en zonas densamente pobladas.

Las misiones de investigación señalan especialmente a la oposición paramilitar, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), como autora de crímenes de guerra como el uso del hambre como arma, y de lesa humanidad, por el uso de violencia sexual generalizada o la persecución y el exterminio mediante el bloqueo de asistencia.

Por otro lado, la misión de la ONU concluyó en un reciente informe que en la toma de Al Fasher (capital de Darfur Norte) en octubre de 2025, las FAR cometieron ataques étnicamente motivados contra comunidades no árabes como los zaghawa o los fur que presentaban indicios de posible genocidio.

El ejército sudanés también ha sido acusado por los informes de los investigadores de crímenes de guerra tales como asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y ataques indiscriminados.

Los expertos recordaron que 8,6 millones de personas siguen desplazadas internamente por el conflicto, y otros 4 millones han huido como refugiados, en su mayoría a países vecinos como Chad, Sudán del Sur o Egipto.

En otro comunicado con motivo del tercer aniversario de la guerra, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) recordó que Sudán sigue siendo la mayor crisis de desplazamiento del mundo, y que se estima que unos 33 millones de sudaneses, más de la mitad del total, precisan ayuda humanitaria.

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AO