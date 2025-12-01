Starbucks pagará 35 millones por violar derechos de trabajadores, luego de llegar a un acuerdo

Suceso histórico; este lunes el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y la comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) Vilda Vera Mayuga, anunciaron un acuerdo con la cadena Starbucks en el que la empresa deberá pagar en total la cantidad de 35,5 millones de dólares a más de 15 mil empleados, luego que se descubriera que violó la Ley de Semana Laboral Justa.

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, realizó una investigación de varios años donde descubrió que esta compañía cometió más de medio millón de violaciones a la ley desde 2021, al negar "ilegalmente" a miles de trabajadores en más de 300 locales el derecho a horarios estables y predecibles. También les negó el derecho a trabajar horas adicionales y ganar más, indica el comunicado.

La agencia inició la investigación en 2022 tras recibir docenas de quejas de trabajadores y se basó en la evidencia recopilada, incluidos informes de cientos de empleados y datos de la empresa.

Encontraron un patrón de violaciones sistémicas en algunos locales y luego amplió la investigación a todos los Starbucks de la ciudad, de acuerdo con el comunicado conjunto.

El acuerdo establece que la red de cafés pagará más de 35,5 millones de dólares en restitución de salarios a más de 15 mil trabajadores así como a cualquier trabajador adicional que se presente y 3,4 millones de dólares en multas que le impuso la ciudad.

"Cuando esta empresa reduce nuestras horas, deja sin personal a nuestras tiendas y destruye nuestro sindicato, nos dificulta hacer nuestro trabajo y crear esa gran experiencia para los clientes", indicó Kai Fritz, barista de Starbucks.

Con este acuerdo, se han conseguido en los últimos cuatro años casi 90 millones de dólares que se debían a trabajadores de diferentes empresas.

De acuerdo con el DCWP, la Ley de Semana Laboral Justa establece que los empleadores de comida rápida deben dar a los trabajadores horarios regulares , con 14 días de anticipación, que sean consistentes con el horario regular, el pago por cambios de horario, la oportunidad de negarse a trabajar esas horas adicionales y la oportunidad de trabajar turnos disponibles antes de contratar a otra persona.

"No importa cuán grande sea su negocio o cuánto dinero gane su empresa, si viola los derechos de nuestros trabajadores, pagarás el precio", advirtió el alcalde Eric Adams en el comunicado.

A su vez la cadena de cafeterías contestó al acuerdo con la ciudad.

"Las leyes de la ciudad siguen siendo complejas y sin cambios, pero nuestro enfoque no ha cambiado: estamos comprometidos a crear el mejor empleo en el comercio minorista. Desde estas afirmaciones, hemos invertido 500 millones de dólares en mejorar la experiencia de nuestros socios como parte de nuestra estrategia 'De vuelta a Starbucks'. Estas inversiones no solo garantizan el cumplimiento normativo, sino que también mejoran la experiencia de nuestros socios en nuestras cafeterías", indicó la empresa a la cadena CBS.

"Hoy en día, más socios obtienen horarios que se adaptan a sus vidas, lo que hace más fácil combinar la disponibilidad y las preferencias y al mismo tiempo cumplir con las leyes locales", agregó la empresa.

