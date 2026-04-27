Sospechoso de intentar asesinar a Trump en Washington comparece ante tribunal federal

El hombre señalado por el presunto intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington el pasado sábado, se presentó este lunes por primera vez ante un tribunal federal para conocer formalmente los cargos en su contra.

El acusado, identificado como Cole Allen, un profesor de 31 años originario de California, enfrenta tres cargos federales: dos relacionados con el uso de armas de fuego y uno por intento de magnicidio, delito que podría derivar en una condena de cadena perpetua.

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La audiencia duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 30 de abril para analizar si es liberado bajo fianza o permanece detenido durante los procedimientos judiciales.

Allen se presentó ante la corte vestido con un mono de color azul neón, flanqueado por su equipo de defensa, que insistió en que el acusado no tiene antecedentes penales.

Con semblante calmado, el joven asintió a las aseveraciones del tribunal y contestó con rapidez y en voz baja a las preguntas del magistrado.

Allen habría viajado desde Los Ángeles a Washington en tren y fue interceptado en el hotel Hilton, donde Trump, la primera dama, Melania Trump, y varios miembros del Gobierno participaban en la noche del sábado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

Servicio Secreto de EU evacuó a Trump luego de que hombre armado intentara entrar al evento

El presidente, su esposa y gran parte de los miembros que participaban en la gala tuvieron que ser evacuados tras escucharse varios disparos en la inmediaciones del salón donde se celebraba el tradicional evento, el primero de su tipo al que asistía el republicano como inquilino de la Casa Blanca.

El propio Trump compartió en su red Truth Social imágenes de video de las cámaras de seguridad del recinto, en el que puede verse al hombre corriendo a toda velocidad y a varios miembros del Servicio Secreto desenfundando sus armas y disparando.

Un agente del Servicio Secreto fue alcanzado por una bala, pero su chaleco antibalas evitó heridas mortales.

El director del FBI, Kash Patel, informó que Allen cargaba con una arma larga y cuchillos al ser detenido y aseguró este lunes que los agentes "no han dormido en todo el fin de semana" para tratar de esclarecer la cadena de sucesos y los motivos que llevaron al sospechoso a atentar contra Trump y funcionarios de la Administración.

"Hemos recopilado hasta el momento, incluyendo correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, entrevistas con testigos y conversaciones con personas de su entorno, familiares, amigos y vecinos, con el fin de ofrecer una imagen completa de la mentalidad y las intenciones de este individuo al momento de presentar los cargos ante el tribunal", dijo Patel a Fox News antes de la audiencia.

Allen también escribió un manifiesto que envió a su familia antes del incidente y donde denunciaba que no podía permitir que "un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes".

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