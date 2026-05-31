Este domingo, Irán condicionó la aceptación de un acuerdo con Estados Unidos a la obtención de "resultados tangibles" que garanticen sus derechos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que no tiene prisa por firmar un "buen acuerdo" con Teherán.

“Los soldados del frente diplomático no tienen ninguna confianza en las palabras ni en las promesas del enemigo. Lo único que cuenta para nosotros son los resultados tangibles que debemos obtener antes de asumir nuestros propios compromisos” , afirmó el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, durante una sesión virtual del Legislativo.

Qalibaf, excomandante de la Guardia Revolucionaria, sostuvo que “los logros obtenidos” por el país en el campo de batalla deben traducirse ahora en “beneficios políticos y jurídicos” mediante la diplomacia.

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“Mientras no estemos seguros de que hemos obtenido los derechos del pueblo iraní, no aprobaremos ningún acuerdo”, subrayó, sin especificar a qué derechos se refería.

Trump dice que no tiene prisa para llegar a un acuerdo con Irán

Estas declaraciones se produjeron después de Trump afirmara anoche en una entrevista con la cadena Fox News que no tiene prisa por lograr un “buen acuerdo” de paz con Irán.

“Esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa (...) Si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato”, aseguró Trump, quien advirtió que, si no consigue el acuerdo que desea, volverá a atacar a la República Islámica.

Irán ha afirmado reiteradamente que su prioridad en las negociaciones que mantiene con Estados Unidos, bajo mediación de Pakistán, es el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura de Ormuz, además de la liberación de parte de sus fondos congelados y la suspensión de las sanciones. Teherán también pide aplazar la discusión sobre su programa nuclear a una fase posterior a la firma de un acuerdo de paz.

El portal estadounidense Axios reportó ayer, citando a dos altos cargos de Washington, que el borrador del acuerdo que siguen negociando las partes establece un plazo de 60 días desde la firma del acuerdo de paz para negociar los compromisos nucleares de Irán y el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos. Según el medio, los primeros asuntos a tratar serían la gestión de las reservas iraníes de uranio enriquecido y la imposición de límites a futuros procesos de enriquecimiento.

Uno de los funcionarios citados por el medio digital aseguró que Trump quiere “mayores precisiones” sobre la forma y los plazos en que Estados Unidos obtendría ese uranio.

Irán ha defendido hasta ahora su derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos, aunque antes de la guerra con Israel y Estados Unidos se había mostrado dispuesto a discutir el nivel de enriquecimiento permitido.

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MB