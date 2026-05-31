Más de 41 millones de colombianos están convocados este domingo a las urnas para participar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales , en las que se elegirá al sucesor del actual presidente, Gustavo Petro.

La jornada electoral comenzó a las 8:00 de la mañana (hora local) con la apertura de los centros de votación en todo el país. Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto durante ocho horas, ya que las mesas cerrarán a las 16:00 horas. Una vez concluida la votación, la Registraduría Nacional, organismo encargado de organizar el proceso electoral, iniciará el escrutinio de los sufragios.

El propio presidente Petro, vestido de blanco de pies a cabeza; el registrador nacional, Hernán Penagos, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, entre otros funcionarios, encabezaron el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

Petro invitó a las y los colombianos a votar

En las palabras de apertura, Petro invitó a todos los colombianos a votar porque, según dijo, en estas elecciones se trata de "determinar para dónde va Colombia".

"Se define el destino de cada uno de ellos, de sus familias y de su país, y es el destino en el corto plazo, en los cuatro años que están por venir, y eso amerita no solo la reflexión sino la decisión de votar", manifestó el presidente.

La Registraduría Nacional instaló en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural.

"Salgan a votar con entusiasmo, vayan a revalidar su actitud republicana y demuestren al mundo cómo se resuelven pacíficamente las diferencias política", manifestó el registrador Penagos.

Los colombianos podrán escoger entre once candidaturas para elegir al sucesor de Petro para el periodo 2026-2030, que se iniciará el próximo 7 de agosto.

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Las encuestas de intención de voto dan como favorito al senador de izquierdas Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro, seguido por el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y por la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.

Sin embargo, las encuestas indican que ninguno alcanzará la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en primer vuelta, por lo cual es muy probable que las urnas confirmen la necesidad de una segunda ronda el próximo 21 de junio entre los dos con mayor votación.

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