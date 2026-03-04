Seis millones de cubanos en apagón masivo tras una avería en una central térmica clave

Alrededor de seis millones de cubanos quedaron este miércoles sin servicio eléctrico tras una avería en una de las principales centrales termoeléctricas del país , lo que provocó la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en aproximadamente dos tercios del territorio, incluida La Habana, informó la estatal Unión Eléctrica de Cuba.

“Se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional desde Camagüey (este) hasta Pinar del Río (oeste). Ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del SEN”, señaló la empresa en un mensaje difundido en redes sociales.

Origen del problema

Según detalló la compañía, el apagón masivo se originó por la “salida inesperada” de la termoeléctrica Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en la provincia de Matanzas, debido a un “salidero en la caldera” registrado a las 12:41 hora local (17:41 GMT).

La planta Antonio Guiteras, una de las mayores y más estratégicas del país, ha enfrentado reiterados problemas técnicos en los últimos años, en un contexto de deterioro de la infraestructura energética y escasez de combustible que mantiene en tensión al sistema eléctrico cubano.

Tres horas después de la avería, apenas un 2,5 % de los clientes de La Habana contaban con servicio eléctrico, según la UNE. El apagón tumbó también completamente los sistemas de comunicaciones, tanto la telefonía móvil como la fija, e incluso -de forma temporal- la señal de radio y televisión nacional.

Las labores de reconexión

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, escribió por su parte en redes: "Trabajamos en el restablecimiento del SEN en medio de una compleja situación energética" y apuntó los primeros pasos de ese complejo proceso.

Por un lado, la central termoeléctrica de Felton (en Holguín, este), otra de las mayores del país, que "mantiene en línea" una de sus dos unidades, lo que teóricamente debería facilitar las tareas de reconexión. Por otro, se está poniendo en marcha la central Boca de Jaruco (oeste), que funciona con gas, y que podría aportar energía para ayudar a reconectar el occidente del país.

La reconexión del sistema es compleja, pues implica crear islas de energía que luego se van extendiendo e interconectando entre sí para llevar electricidad a las centrales termoeléctricas del país, arrancarlas y luego sincronizarlas con el SEN. En apagones nacionales previos, el proceso ha tardado días.

Habitualmente se recurría a los motores de generación (diésel y fueloil) distribuidos por todo el país (porque son rápidos de encender y no requieren electricidad), pero estos se encuentran básicamente parados desde enero por el asedio petrolero de EU que no deja entrar en la isla petróleo y combustibles importados.

Más de un año de crisis

Cuba sufre una aguda crisis energética desde mediados de 2024, pero en las últimas semanas se ha agravado por el bloque estadounidense. Esta falla en la central Antonio Guiteras no guarda relación con la medida de Washington, pero la falta de combustible sí que se puede achacar directamente a esta medida de presión.

Antes de la avería la UNE ya preveía para este miércoles, por la falta de capacidad de generación, grandes apagones durante toda la jornada, con el mayor de ellos cubriendo el 63 % del país.

Este porcentaje es uno de los mayores registrados desde que Cuba empezó en 2022 a difundir regularmente estadísticas energéticas. El apagón récord tuvo lugar este lunes, con una tasa cercana al 64 %. Los cortes diarios cuando no hay averías superan las 20 horas diarias en amplias regiones del país y las 15 en algunos puntos de La Habana.

Antes de esta avería, ya se encontraban fuera de servicios por fallas o mantenimientos siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba y se nutre principalmente de crudo nacional.

Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero, sino a las condiciones en que operan las obsoletas termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones. De otro 40 % del mix era responsable en los últimos años la llamada generación distribuida, que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero básicamente parada por la falta de combustible.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector. El Gobierno cubano destaca al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre ocho mil y 10 mil millones de dólares para sanear el sistema eléctrico. Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15% desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.

TG