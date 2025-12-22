Israel no cesa ataques en el Líbano pese a tregua

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha denunciado que al menos 127 civiles habían muerto en los ataques, casi diarios, contra el Líbano, tras un año del alto el fuego.

Este lunes 22 de diciembre sucedió un nuevo bombardeo en el que se reportaron al menos 3 personas fallecidas.

El nuevo ataque Israelí fue en el Sur del Líbano

De acuerdo a la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), el ataque israelí fue perpetrado con un dron contra un vehículo en la carretera Aaqtanit-Quneitra que circulaba por una carretera en Sidón, al Sur del Líbano. Hasta el momento no se ha identificado la identidad de las personas que perdieron la vida.

Las Fuerzas de Defensas Israelíes (FDI), en un mensaje anterior, confirmaron que "atacaron a varios terroristas de Hizbulá en la zona de Sidón", sin dar más detalles.

Ataques Israelíes continúan pese al alto al fuego

Pese al alto al fuego entre Israel y el Líbano, que cumplió un año desde su entrada en vigor a finales de noviembre, los ataques israelíes en territorio libanés son prácticamente diarios.

El Ejército israelí no cesa sus ataques en el Líbano, sobre todo en el sur, contra supuestos objetivos del grupo chií libanés, y ayer mató a una persona tras dos ataques contra vehículos en la aldea de Yater.

Israel mató a 380 supuestos miembros de Hizbulá en el país árabe desde que comenzó la tregua. La semana pasada anunciaron las fuerzas armadas en un comunicado en el que acusaron al grupo chií de violar el acuerdo de tregua en mil 900 ocasiones.

AS