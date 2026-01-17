Groenlandia sale a las calles contra las declaraciones de Trump sobre el territorio

Miles de habitantes de Groenlandia salieron este sábado a las calles de Nuuk, la capital del territorio, para expresar su rechazo a las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre una posible adquisición o anexión forzada de la isla. La movilización es considerada una de las más numerosas registradas en la historia reciente del país.

Durante la manifestación, una gran parte de los asistentes portó la bandera rojiblanca groenlandesa, un símbolo creado en 1982 que en los últimos días ha cobrado fuerza como emblema de identidad nacional. La marcha concluyó frente al consulado estadounidense, donde se escucharon consignas en contra de las amenazas emitidas desde Washington.

El acto comenzó con la llegada del primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, quien fue recibido con aplausos y con la consigna “Kalaallit Nunaat, Kalaallit pigaat” (“Groenlandia pertenece a los groenlandeses”). El mensaje reflejó el cierre de filas entre la ciudadanía y las fuerzas políticas locales ante el discurso del mandatario estadounidense, en un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca.

Tras la llegada de Nielsen, del partido social-liberal Demokraatit y presidente de un Gobierno de coalición del que forman parte otras tres formaciones políticas del Parlamento groenlandés (Inuit Ataqatigiit, Siumut y Atassut), se procedió a la lectura de un poema y a un minuto de silencio, seguido del himno nacional.

Entre las pancartas que llevaban los manifestantes abundaban las que incluían la frase que se ha convertido en el lema de la resistencia groenlandesa: Groenlandia no está a la venta. Pero también hubo carteles con mensajes como "Yankes, go home" ("yanquis fuera") o "Nosotros decidimos nuestro futuro".

Las protestas contra los ataques de Trump también se realizaron este sábado en otras localidades de Groenlandia, como Qaqortoq, Aasiaat, Sisimiut e Ilulissat.

La respuesta de Trump llegó poco después del fin de la protesta en Nuuk. En un mensaje en su red social, Trump afirmó que es el momento para que Dinamarca devuelva los "subsidios" que, según el presidente estadounidense, EU ha estado proporcionando al país.

"¡La paz mundial está en juego! China y Rusia quieren Groenlandia y no hay nada que Dinamarca pueda hacer. Ahora mismo solo tiene dos trineos tirados por perros como protección", añadió.

