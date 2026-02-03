Nicolás Maduro: ¿Qué sabemos de su salud y cuándo es la próxima audiencia penal?

Ha pasado un mes desde que fuerzas especiales de Estados Unidos lanzaron la operación "Determinación absoluta", ingresando a Venezuela para detener y capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras años de tensiones políticas y acusaciones de estar detrás de una red de narcotráfico.

Trasladado esa misma madrugada a territorio estadounidense, Nicolás Maduro —quien se considera un prisionero de guerra— espera el juicio por narcoterrorismo, conspiración y posesión de armas de fuego, cargos imputados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

La semana pasada, el ministro de Comunas de Venezuela, Ángel Prado, informó que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores, recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, se encontraban en buen estado de salud.

"Están bien de salud y muy pendientes del país. Tienen mucha confianza en el pueblo que va a luchar y va a defender la paz y la integridad de nuestro territorio", dijo el funcionario tras una reunión con Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente, y agregó:

"El presidente está bien, fuerte y animado, confiando en sus comunas y en su pueblo. Ese es el mensaje literal que nos envía… Y nosotros, rindiendo honor a esa confianza, movilizamos diariamente de manera permanente para que el país avance y para que nuestro presidente sea devuelto a Venezuela junto a la primera combatiente, Cilia Flores."

El juicio que Estados Unidos sigue contra Maduro ha dado un giro. El presidente venezolano ya no es acusado de liderar el cártel de los Soles, organización que la fiscalía ha señalado que no existe como tal, sino que es una forma de referirse al sistema de corrupción que presuntamente permitía al gobierno y a la milicia venezolana controlar el tráfico de drogas, el petróleo y la minería ilegal.

La nueva audiencia del caso estaba prevista para el 17 de marzo, pero la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó posponerla al 26 del mismo mes para tener más tiempo de organizar las pruebas que presentarán ambas partes.

Anoche se realizó en Caracas una vigilia para exigir el regreso del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes cumplen un mes detenidos en Estados Unidos. EFE/ M. Gutiérrez

El chavismo marcha en Caracas

El chavismo vuelve a las calles de Caracas con una marcha convocada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) este martes, cuando se cumple un mes desde el ataque militar estadounidense y la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La movilización está prevista en el oeste de la capital, donde los seguidores del chavismo protestarán por el secuestro de Maduro y Flores y exigirán su regreso, según informó Nahum Fernández, jefe de Gobierno del Distrito Capital, en su cuenta de Instagram.

"Protestaremos con fuerza, con amor y con la convicción de que la justicia prevalecerá", afirmó Fernández, también secretario de movilización de calle del PSUV.

