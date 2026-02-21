El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la mañana de este 21 de febrero un aumento al arancel global, el cual pasará del 10% al 15% con efecto inmediato. El cambio se suscita tras la vuelta que dio ayer la Corte Suprema a su agresiva política comercial.

Ni corto ni perezoso, el mandatario estadounidense indicó a través de su red Truth Social la nueva medida económica;

"Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% (...) al nivel totalmente autorizado y legal del 15%", escribió en su red Truth Social.

¿Cuánto tiempo podrían durar los nuevos aranceles de Trump?

Si la medida se sostiene bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, el gravamen solo podrá mantenerse vigente por 150 días, es decir, aproximadamente cinco meses. Una vez transcurrido ese plazo, el presidente tendría que emitir una nueva orden ejecutiva si desea extender su aplicación.

Este mecanismo le permitirá a Trump imponer el arancel sin necesidad de aprobación del Congreso, aunque con una limitación temporal clara. En cambio, si decide respaldarse en otras disposiciones comerciales como las Secciones 232 o 301, el escenario podría cambiar y la duración no estaría sujeta al mismo límite de 150 días.

Trump confirmó que busca mantener niveles de recaudación similares a los meses anteriores.

Aunque el nuevo arancel podría durar como máximo 150 días si se aplica bajo la Sección 122. Después de ese periodo, su continuidad dependerá de nuevas decisiones ejecutivas o de la estrategia legal que adopte la administración estadounidense.

Con información de AFP

