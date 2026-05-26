El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajará este martes a la República Democrática del Congo (RDC) para evaluar el brote de ébola en dicho país.

Tedros tiene previsto llegar a la capital, Kinsasa, donde mantendrá reuniones de trabajo con las autoridades congoleñas antes de viajar a Bunia, capital de la provincia de Ituri, el epicentro de la epidemia, según medios locales.

"Hay más de 900 casos sospechosos y 220 fallecimientos sospechosos", indicó Tedros en la víspera durante una reunión virtual organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) de la Unión Africana (UA) sobre la situación del ébola en el continente.

El jefe de la agencia sanitaria de la ONU viajará a la RDC junto al director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Chikwe Ihekweazu.

"Estamos intentando ponernos al día con una epidemia que se propaga muy rápidamente. Estamos ampliando urgentemente las operaciones, pero por el momento la epidemia nos supera" , admitió.

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Conflicto armado en provincias agrava el brote de ébola

Tedros también recordó que las provincias de Ituri y Kivu del Norte, ambas en el este del país y afectadas por el brote, padecen un largo conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes , y que su intensificación en los últimos meses ha provocado el desplazamiento de cientos de miles de personas.

Tedros recordó este martes en la red social X que Ituri "no sólo es el epicentro del brote de ébola, sino también una de las zonas más afectadas por hambre aguda".

"El hambre y la enfermedad van de la mano. Las personas debilitadas por el hambre son mucho más vulnerables a las infecciones", subrayó.

Esta epidemia también es compleja por la falta de vacunas y tratamientos aprobados para la cepa Bundibugyo del ébola, que caracteriza a ese brote y cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %, según la OMS.

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote el pasado día 15, según el organismo sanitario, que calificó dos días después el brote como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

Asimismo, se propagó a Uganda, que registra siete casos, incluido un ciudadano congoleño fallecido y considerado un contagio importado.

Este viernes, la OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote dentro de la RDC, mientras el riesgo sigue "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global.

Diez países africanos están en "alto riesgo" de verse afectados por la epidemia en la RDC y en Uganda, al compartir frontera con esas dos naciones, según los CDC de África.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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MB



