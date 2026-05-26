Este martes, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, emitió un mensaje en redes sociales en contra de Irán y Estados Unidos, a propósito de la peregrinación anual a La Meca. A su vez, las declaraciones llegan luego de que se hablara de la posibilidad de conseguir un acuerdo de paz entre las naciones en conflicto desde finales de febrero.

Esto dijo Jameneí en redes sociales

"Estados Unidos no solo ya no dispondrá de un refugio seguro para sus fechorías y para establecer bases militares en la región, sino que, día a día, se aleja más de su antigua posición", indicó Mojtaba en un mensaje publicado en redes sociales.

A Mojtaba Jameneí no se le ha visto en público ni en imágenes desde que fue nombrado el 8 de marzo líder supremo en sustitución de su padre Alí Jameneí asesinado en el primer día de guerra.

El líder religioso consideró que tras la guerra con Irán que comenzó el 28 de febrero "las manecillas del reloj no darán marcha atrás, y que las naciones y los territorios de la región ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses".

Mojtaba afirmó además que "el tumor canceroso de Israel se acerca igualmente a las etapas finales de su miserable existencia", tal y como predijo su padre y predecesor Alí Jameneí hace 10 años cuando aseguró que el Estado Judío no sobreviviría otros 25 años.

El líder político y religioso iraní publicó el mensaje a propósito del comienzo del 'hach'-como se denomina a la sagrada peregrinación anual que se produce en estas fechas a La Meca, donde se espera que acudan casi dos millones de peregrinos.

Las negociaciones por la paz continúan

Irán y Estados Unidos han intensificado en los últimos días los esfuerzos para poner fin a la guerra y negocian un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, y que dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó hoy que quedan por resolver algunas discrepancias del borrador inicial que llevarán "unos días".

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OB