Elecciones en Perú: El país elige a su noveno presidente en 10 años

Las elecciones presidenciales de Perú se deciden hoy domingo con la segunda vuelta que disputan la candidata derechista Keiko Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez, una contienda cuyo ganador se convertirá en el noveno presidente del país en diez años, al cumplirse una década plagada de inestabilidad política.

Más de 27.3 millones de peruanos están convocados a las urnas para determinar si devuelven al fujimorismo al poder después de un cuarto de siglo alejado del gobierno; o si, por el contrario, se retoma un proyecto de izquierda en torno a la simbólica figura del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

El dilema ya se hace repetitivo para Perú, pues por cuarta vez consecutiva se debe elegir entre la hija y heredera política del autócrata expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) o una alternativa que aglutina al antifujimorismo y que, en esta ocasión, es el exministro que más tiempo duró en el convulso y breve mandato de Castillo.

En las tres elecciones anteriores, el antifujimorismo se impuso en ese pulso y le ha dado el triunfo al nacionalista Ollanta Humala (2011-2016), al derechista Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y al izquierdista Castillo, con ajustados márgenes de apenas 40 mil votos en las dos últimas votaciones.

Comicios polarizados

Todo hace indicar que la definición entre Fujimori y Sánchez volverá a ser muy ajustada, de acuerdo con encuestas realizadas en días previos a la votación, que por ley no se han podido difundir en Perú durante la última semana.

Este pulso vuelve a tocar heridas aún abiertas, pues en el trasfondo de ambas opciones hay sendos golpes de Estado separados por 30 años de diferencia: el de Alberto Fujimori en 1992, que resultó exitoso para afianzarse en el poder; y el de Pedro Castillo, en 2022, que fue calamitoso para su Gobierno y, a las pocas horas, acabó con él en la cárcel.

Keiko Fujimori promete gobernar como su padre, que sentó las bases del crecimiento económico y la apertura comercial del país, a la vez que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), si bien fue condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos y escándalos de corrupción.

En cambio, Roberto Sánchez promete liberar a Castillo como señal de reparación para sus simpatizantes, procedentes de las zonas rurales y más pobres, que piensan que las élites económicas y políticas del país, con Fujimori a la cabeza, no le permitieron gobernar, de modo que defienden que el golpe de Estado de 2022 se lo dieron a él.

Para el líder del partido Juntos por el Perú, el caos que vive Perú es culpa de la “Señora K” (Keiko Fujimori), a la que acusa de haber iniciado esta espiral de inestabilidad con sucesivas destituciones presidenciales desde el Parlamento, la mayoría con los votos del fujimorismo.

Y es que la primera vuelta de abril pasado, donde Fujimori logró el 17.19% de los votos válidos y Sánchez el 12.03%, estuvo marcada por los grandes retrasos en la apertura de colegios en Lima por la falta de material electoral.

EFE

Keiko, por el poder en su cuarto intento

Keiko Fujimori, de 51 años, es la líder de Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori. Excongresista y figura central de la política peruana durante más de dos décadas, disputa por cuarta ocasión la Presidencia de Perú.

Su campaña se ha centrado en la seguridad, la estabilidad económica y el impulso a la inversión privada, presentándose como una opción de orden frente a la prolongada crisis política del país. Sin embargo, su figura sigue generando una profunda polarización.

Para sus simpatizantes representa experiencia y firmeza; para sus críticos, la continuidad del legado autoritario del fujimorismo.

Roberto Sánchez, apuesta de la izquierda

Roberto Sánchez, psicólogo de formación y congresista, es el candidato de Juntos por el Perú y la principal figura de la izquierda en esta elección.

Exministro durante el gobierno de Pedro Castillo, ha construido su campaña alrededor de la justicia social, la descentralización y la propuesta de una nueva Constitución. Su respaldo es particularmente fuerte en las regiones andinas y rurales, donde ha capitalizado el descontento con las élites políticas tradicionales.

Aunque sus adversarios lo presentan como un candidato radical, Sánchez ha moderado parte de su discurso económico y promete estabilidad institucional sin renunciar a reformas profundas del Estado peruano.

El camino de los últimos presidentes de la nación andina