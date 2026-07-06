El apagado del Gran Colisionador de Hadrones volvió a generar dudas y teorías sobre posibles agujeros negros. Sin embargo, la interrupción fue programada por el CERN para realizar una de las actualizaciones más importantes en la historia del mayor acelerador de partículas del mundo.

El Gran Colisionador de Hadrones entra en una nueva etapa de modernización

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC), considerado el acelerador de partículas más grande y potente del planeta, fue apagado de manera programada por el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) como parte de un proyecto de modernización que busca ampliar sus capacidades científicas.

La medida llamó la atención de miles de personas en redes sociales, donde nuevamente resurgieron teorías sobre un supuesto riesgo de que el acelerador pudiera generar un agujero negro capaz de afectar a la Tierra. No obstante, la comunidad científica ha descartado ese escenario desde hace años al señalar que las condiciones de operación del LHC no representan un peligro para el planeta.

¿Por qué el CERN apagó el Gran Colisionador de Hadrones?

El LHC, ubicado en un túnel circular de 27 kilómetros entre Francia y Suiza, inició una nueva parada técnica para convertirse en el Gran Colisionador de Hadrones de Alta Luminosidad (High-Luminosity LHC). Esta actualización permitirá incrementar de manera considerable la cantidad de colisiones entre partículas, lo que se traducirá en un volumen mucho mayor de información para la investigación científica.

De acuerdo con el CERN, durante este periodo se reemplazarán y modernizarán diversos componentes del acelerador, así como parte de los detectores ATLAS y CMS, dos de los experimentos más importantes que operan dentro del complejo. El objetivo es que, cuando el acelerador vuelva a entrar en funcionamiento, previsto para 2030, cuente con una capacidad muy superior a la actual.

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El nuevo LHC será mucho más potente

La modernización permitirá que el High-Luminosity LHC alcance una sensibilidad aproximadamente diez veces mayor que la configuración actual. Además, será capaz de generar hasta seis veces más datos que el acelerador original, lo que ofrecerá nuevas oportunidades para estudiar fenómenos extremadamente poco frecuentes de la física de partículas.

Gracias a esta mejora, los investigadores podrán profundizar en el análisis de temas como la materia oscura, la búsqueda de nuevas partículas y posibles procesos que permitan ampliar el Modelo Estándar, la teoría que describe el comportamiento de las partículas fundamentales conocidas.

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Un acelerador que cambió la historia de la física

El Gran Colisionador de Hadrones comenzó a operar en 2008 y rápidamente se convirtió en uno de los proyectos científicos más ambiciosos del mundo. Uno de sus mayores logros ocurrió en 2012, cuando permitió el descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula fundamental para explicar cómo otras partículas elementales adquieren masa.

Ese hallazgo representó uno de los avances más importantes de la física moderna y confirmó una pieza esencial del Modelo Estándar. Con la nueva actualización, los científicos esperan continuar explorando preguntas que todavía permanecen sin respuesta sobre el funcionamiento del universo.

¿Existe el riesgo de que el LHC genere un agujero negro?

Cada vez que el Gran Colisionador de Hadrones inicia una nueva etapa de operación o realiza modificaciones importantes, vuelven a circular teorías que sugieren la posibilidad de que las colisiones produzcan un agujero negro capaz de poner en peligro al planeta.

Sin embargo, el CERN ha explicado en numerosas ocasiones que este escenario no representa un riesgo. La institución señala que las energías alcanzadas por el acelerador son inferiores a las generadas de manera natural por los rayos cósmicos cuando impactan contra la atmósfera terrestre desde hace miles de millones de años.

Es decir, la Tierra ha estado expuesta durante enormes periodos de tiempo a fenómenos naturales con energías superiores sin que ello haya provocado consecuencias de este tipo.

¿Qué ocurriría si se formara un microagujero negro?

El CERN también ha abordado otra de las dudas más frecuentes relacionadas con los llamados microagujeros negros. Aunque algunos modelos teóricos contemplan la posibilidad de que pudieran generarse durante determinadas colisiones, estos serían extremadamente pequeños e inestables.

De acuerdo con la institución, desaparecerían casi de forma instantánea, por lo que no representarían ningún peligro para la Tierra. Esta conclusión ha sido respaldada por diversos estudios de seguridad realizados tanto antes como después de la puesta en funcionamiento del acelerador.

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El apagado del Gran Colisionador de Hadrones no responde a una emergencia ni a un riesgo para la humanidad, sino a una etapa clave dentro de uno de los proyectos científicos más importantes del mundo. Con la transformación al High-Luminosity LHC, el CERN espera abrir una nueva era para la física de partículas, obteniendo una cantidad sin precedentes de información que permitirá estudiar con mayor detalle algunos de los mayores misterios del universo, mientras los estudios de seguridad continúan respaldando que las operaciones del acelerador no representan una amenaza para la Tierra.

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