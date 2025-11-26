Miércoles, 26 de Noviembre 2025

Militares toman el "control total" de Guinea-Bisáu

Los efectivos leyeron un comunicado en la sede del Estado Mayor del Ejército, situado en Bisáu, la capital de este país del Oeste de África

Por: AFP .

El general de brigada Denis N'Canha (C), jefe de la oficina militar de la presidencia de Guinea-Bisáu. AFP / P. Meinhardt

¿Qué está pasando en Guinea-Bisáu? Este miércoles 26 de noviembre, militares anunciaron que tomaron el "control total del país" africano, "suspendieron el proceso electoral" y cerraron las fronteras tras las elecciones generales del domingo, de las que aún no se conocen los resultados.

Los militares leyeron un comunicado en la sede del Estado Mayor del Ejército, situado en Bisáu, la capital de este país del Oeste de África.

Disparos, antes del anuncio

Poco antes del anuncio, se escucharon disparos cerca del palacio presidencial y hombres con traje militar tomaron el control de la principal arteria que conduce al recinto.

Guinea-Bisáu ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, además de una serie de intentos de golpe.

Cerca de un millón de electores fueron llamados a las urnas el domingo, en unos comicios celebrados sin la presencia del principal partido de la oposición y su candidato.

Los resultados provisionales oficiales se esperaban para este jueves.

En momentos más información…

