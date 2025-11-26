Al menos dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos resultaron heridos por disparos durante un tiroteo registrado este miércoles 26 de noviembre cerca de la Casa Blanca, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC", declaró Kristi Noem en la red social X.

X / @Sec_Noem

Un sospechoso fue detenido y la zona se encuentra acordonada, anunció la Policía capitalina a través de redes sociales.

"La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado", dijo en un comunicado Karoline Leavitt, vocera de Donald Trump, quien se encuentra en Florida.

Esto se sabe sobre lo ocurrido cerca de la Casa Blanca

Los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.

Dos fuentes confirmaron a la cadena de noticias Fox News que dos miembros de la Guardia Nacional recibieron disparos, pero se desconocen sus condiciones hasta el momento.

La Guardia Nacional fue desplegada en Washington el pasado mes de agosto por orden de Donald Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

En un inicio, la alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, se opuso al despliegue, argumentando que la policía local había logrado un descenso en los homicidios, pero luego Trump elogió al gobierno local asegurando que decidieron cooperar con las fuerzas federales.

