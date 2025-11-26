Francia se despide de dos queridos pandas gigantes que regresan a China

La pareja de pandas gigantes que ha vivido en Francia por 13 años y que dio a luz a tres crías, volverán a su antiguo hogar en China el martes, dio a conocer el Zoológico de Beauval.

Ambos tienen una edad de 17 años y abordarán un vuelo de 12 horas desde el Aeropuerto de Charles de Gaulle de París en grandes cajas blancas adecuadas con ventanas y ventilación.

Huan Huan , que significa “feliz”, la hembra y su compañero Yuan Zi , que significa “redondo”, son despedidos por sus cuidadores con una inscripción en sus cajas que dice “Bon voyage”.

A través de un panel de cristal, el panda macho Yuan Zi, derecha, y la hembra Huan Huan, se alimentan da bambú en el Zoo Parc de Beauval. AP / ARCHIVO

¿Por qué regresan a China?

Durante una ceremonia de despedida en el aeropuerto, el director del zoológico, Rodolphe Delord, afirmó: "Están alcanzando una edad que requiere cuidados altamente especializados " y "se beneficiarán del entorno óptimo" en la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu, donde nacieron.

Delord había explicado previamente que a Huan Huan se le diagnosticó insuficiencia renal, lo cual no es raro para un carnívoro de esta edad. Equipos veterinarios franceses y chinos decidieron enviarlos de regreso a China mientras su estado de salud les permita viajar de manera segura, manifestó.

Durante décadas, China regaló a naciones amigas su mascota no oficial como parte de una política de "diplomacia del panda". Ahora, el país presta pandas a zoológicos según términos comerciales.

El legado de los pandas

La pareja se hizo famosa en Francia desde que llegaron al Zoológico de Beauval en 2012. Huan Huan dio a luz en 2017 al primer panda nacido en Francia, Yuan Meng, un macho que fue enviado a China cinco años después.

También dio a luz a gemelas en 2021, Huanlili y Yuandudu. Ellas permanecerán por el momento en el Zoológico de Beauval, que recibió 1,9 millones de visitantes el año pasado.

En Chengdu, la pareja "seguirá concienciando a los visitantes sobre la conservación de esta icónica especie", señaló el zoológico.

Actualmente, alrededor de dos mil pandas viven en estado salvaje en China y 500 en cautiverio en todo el mundo.

TG

