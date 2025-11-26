Las Becas para el Bienestar son un apoyo económico que el Gobierno de México otorga de forma bimestral a estudiantes de diversos niveles educativos. Su objetivo primordial es asegurar que niños, niñas y jóvenes dispongan de los recursos necesarios para continuar con sus estudios y, de ese modo, prevenir el abandono escolar. Con el inicio de diciembre de 2025 muy cerca, muchos de los beneficiarios se preguntan cuál será el monto exacto del próximo depósito y a qué programas corresponde el pago.

Aun cuando el calendario de pagos oficial no ha sido publicado, de acuerdo con la programación de la Secretaría del Bienestar, el mes de diciembre sí está contemplado para la entrega del apoyo económico. Este depósito se realizará después del pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Por lo tanto, las familias y los estudiantes deben permanecer atentos a la notificación oficial, ya que el apoyo cubrirá el bimestre noviembre-diciembre.

¿Cuánto pagarán las becas del Bienestar en diciembre 2025?

Beca Rita Cetina (nivel básico)

Este programa está dirigido a alumnas y alumnos de educación básica. El monto base es de mil 900 pesos por familia, con un extra de 700 pesos adicionales por cada estudiante en secundaria, en caso de que más de un hijo esté inscrito en este nivel educativo.

Beca Benito Juárez (media superior)

La Beca Universal Benito Juárez corresponde a estudiantes de preparatoria o bachillerato público. El pago que recibirán en diciembre es de mil 900 pesos por alumno, también de manera bimestral.

Jóvenes Escribiendo el Futuro (educación superior)

Para las y los universitarios que estudian en escuelas públicas, el pago de este programa es de 5 mil 800 pesos cada dos meses por alumno.

ESPECIAL / Gobierno de México

Información importante sobre los pagos

Los pagos de las becas del Bienestar no se entregan en la misma fecha cada bimestre, por lo que, para conocer la información oficial, se debe consultar únicamente los canales de la Secretaría del Bienestar. Los pagos se dan en un día en específico, de acuerdo a la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Los recursos de las becas del Bienestar siempre se entregan a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que es fundamental mantenerla activa.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF