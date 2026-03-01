Estudio internacional expone la violencia que enfrentan niñas desde temprana edad

Un estudio de la organización internacional Plan International revela que nueve de cada diez niñas experimentan algún tipo de violencia antes de cumplir los 11 años.

La investigación, titulada Opciones Reales, Vidas Reales, siguió durante 18 años la vida de 142 niñas que crecieron principalmente en comunidades agrícolas rurales de países de África, Asia y América Latina y el Caribe.

Te recomendamos: Grecia prohibirá las redes sociales a menores de 15 años

El análisis se realizó en Brasil, Camboya, El Salvador, Filipinas, República Dominicana, Togo, Uganda y Vietnam, según informó la ONG en un comunicado.

Las niñas provenían de los contextos socioeconómicos más vulnerables, predominantemente de comunidades agrícolas rurales, y el estudio registró sus experiencias desde su nacimiento en 2006 hasta 2024, cuando cumplieron 18 años.

Entre los principales hallazgos está que el 91 % de las participantes sufrió violencia antes de cumplir los 11 años, generando un gran impacto en la vida de las niñas, ya que el miedo a la violencia hace que asuman como propia la responsabilidad de protegerse y se auto restringen, confinándose al espacio doméstico y evitando salir solas, lo que limita su libertad y su desarrollo.

El estudio de PLAN identifica violencia emocional, física y mental, que se manifiestan de forma generalizada en el ámbito escolar, con acoso y abuso por parte compañeros varones y castigo físico de parte de los docentes, y en el hogar, donde las niñas enfrentan castigos en casa por comportamientos que sus familias consideran inapropiados.

En el ámbito del hogar, se identificó que el 95 % de las niñas realizaba tareas del hogar con un promedio de cinco horas y quince minutos al día, superando incluso la carga que reportan las mujeres adultas a nivel global.

En cambio, sus hermanos varones no asumen responsabilidades equivalentes.

En materia de educación, el informe muestra una mejora generacional: más niñas están completando la secundaria en comparación con sus madres, pero aún así el reto sigue siendo mayúsculo en la educación superior, a la que solo accede el 9 % de las participantes.

Las otras violencias que enfrentan las niñas a medida entran en la adolescencia son la sexual y el acoso en los espacios públicos, a lo que se suma que en ciertas comunidades ellas conviven con altos niveles de criminalidad, enfrentándose a la violencia ejercida por pandillas, robos y asesinatos.

Lee también: Papa León XIV visitará ESTOS países en su primer gran viaje de 2026

El estudio de PLAN señala asimismo que a nivel general, las mujeres y niñas se enfrentan a violencia física y/o sexual perpetrada ya sea por sus parejas sentimentales o por personas externas a la relación, lo que nuevamente las conduce a sacrificar su propia libertad, como aislarse, para intentar mantenerse a salvo.

En cuanto a la violencia digital, la investigación indica que al crecer y acceder a internet y redes sociales, las niñas se enfrentan a maltrato y acoso sexual en línea, lo que incluye la recepción de comunicaciones, imágenes y videos no deseados o desagradables, así como la exposición a contenido inquietante.

"Lo que 18 años de investigación nos confirman es que el problema nunca ha sido la capacidad ni la ambición de las niñas. Es el entorno que las rodea. Mientras sigamos aceptando que una niña pueda sufrir violencia a lo largo de su vida y dedicar más horas al trabajo doméstico que a su propia educación, la igualdad de género seguirá estando cada vez más lejos", afirmó la directora regional de Plan International para América Latina y el Caribe, Carmen Elena Alemán.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA