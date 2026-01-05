¿Qué capos mexicanos comparten prisión en EU con Nicolás Maduro?

Tras su captura y traslado a Nueva York —en estos primeros días de enero de 2026—, Nicolás Maduro fue recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn; uno de los centros penitenciarios más vigilados de Estados Unidos, donde también permanecen algunos de los narcotraficantes mexicanos más notorios de las últimas décadas.

¿Con qué narcotraficantes coincide Maduro?

El exmandatario venezolano enfrenta cargos por narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína. De acuerdo con autoridades estadounidenses, habría encabezado una red conocida como el “Cártel de los Soles”, presuntamente vinculada con organizaciones criminales mexicanas para facilitar el envío de droga hacia territorio estadounidense.

En el MDC Brooklyn, Maduro comparte reclusión con líderes históricos del narcotráfico mexicano. Entre ellos, Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, detenido en 2024 y actualmente bajo estrictas medidas de seguridad.

También se encuentra Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, extraditado en 2025 y acusado de narcotráfico y del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

La lista incluye además a Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez; Omar Treviño Morales, “Z-42”, exjefe de Los Zetas; y Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, antiguo dirigente de Los Caballeros Templarios. Todos ellos enfrentan cargos federales por tráfico de drogas, violencia y conspiración criminal.

¿De qué acusan a Nicolás Maduro?

El penal de Brooklyn alberga a más de mil 300 internos y concentra casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada internacional. Sus áreas de máxima seguridad, como la Unidad de Vivienda Especial, mantienen a los reclusos de alto riesgo en aislamiento prolongado y bajo vigilancia las 24 horas.

Según el Departamento del Tesoro de EU, las acusaciones contra Maduro señalan que durante más de dos décadas habría facilitado rutas protegidas, apoyo logístico y encubrimiento institucional para el tráfico de cocaína, en coordinación con cárteles mexicanos.

Las autoridades sostienen que los recursos obtenidos habrían sido utilizados para fortalecer estructuras políticas y financieras en Venezuela.

Con información de EFE

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

