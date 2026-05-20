Putin Y Xi Jinping firman declaración conjunta de fortalecimiento de cooperación estratégica

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, firmaron una declaración conjunta para el fortalecimiento de la cooperación estratégica y una profunda asociación, y también para el reforzamiento de las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación.

Además, ambos mandatarios aprobaron una segunda declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar y unas relaciones de nuevo tipo, durante una ceremonia celebrada en la capital china.

Seguidamente, Xi y Putin presidieron también la firma de una veintena de acuerdos y memorandos de entendimiento entre Rusia y China.

Entre los documentos firmados figuran memorandos de cooperación científico-técnica, energética, preparación de cuadros, políticas antimonopolio, transporte ferroviario, entre otros.

Xi recibió este miércoles con honores en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín a su homólogo ruso, que llegó la víspera a China para su vigesimoquinta visita al país, menos de una semana después del viaje realizado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

El viaje coincide con el 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia y con el 30.º aniversario del establecimiento de su asociación estratégica, dos efemérides que ambos gobiernos han usado para subrayar la continuidad de sus vínculos.

Putin difundió antes de aterrizar en Pekín un mensaje dirigido al pueblo chino en el que calificó a Xi de "buen amigo", afirmó que las relaciones entre ambos países han alcanzado un nivel "sin precedentes" y sostuvo que Moscú y Pekín desempeñan un papel "estabilizador" en la escena internacional.

Poco antes del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, Xi y Putin proclamaron en Pekín una "amistad sin límites", una fórmula que desde entonces ha acompañado el estrechamiento de los vínculos políticos, comerciales y energéticos entre ambos países.

Xi dio la bienvenida a Putin con una ceremonia en el Gran Salón del Pueblo. EFE/A. Kazakov

Rusia y China piden pronta reanudación del diálogo sobre Irán y condenan ataques de Estados Unidos

China y Rusia abogaron por una pronta reanudación de las negociaciones en torno a Irán para evitar una ampliación del conflicto en Oriente Medio, al tiempo que condenaron los ataques de Estados Unidos e Israel.

"Rusia y China subrayan la necesidad de un pronto retorno al diálogo y las negociaciones de todas las partes implicadas en el conflicto para evitar una ampliación de la zona de conflicto", señala la declaración conjunta publicada por medios rusos al término de la cumbre en Pekín entre los líderes chino, Xi Jinping, y ruso, Vladímir Putin.

Añadieron que Pekín y Moscú "comparten la opinión de que los ataques militares de EU e Israel contra Irán violan el derecho internacional y las normas fundamentales de las relaciones internacionales, y minan gravemente la estabilidad en Oriente Medio".

Además, denunciaron también "el asesinato de dirigentes de países soberanos, la desestabilización de la situación política interna, la instigación de un cambio de poder y el descarado secuestro de líderes nacionales para su enjuiciamiento".

Apoyan una solución negociada para la guerra de Ucrania

Rusia y China abogaron este miércoles en una declaración conjunta por una solución negociada a la guerra de Ucrania y por "eliminar por completo" las raíces del conflicto, en clara alusión al acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas.

Por su parte, Moscú expresó su agradecimiento a Pekín por su "postura objetiva e imparcial" así como por su "papel constructivo en la resolución de la crisis ucraniana por medios políticos y diplomáticos".

"Las partes respaldan todos los esfuerzos para establecer una paz duradera y sostenible, y abogan por continuar la búsqueda de una solución mediante el diálogo y las negociaciones", reza la declaración conjunta emitida tras la cumbre ruso-china en Pekín.

