Al menos cinco personas murieron y otras once permanecen desaparecidas después de que el condado de Shimen, en la provincia central china de Hunan, sufriera desde el domingo la primera ronda de lluvias fuertes de este año, que han dejado además más de 100 mil afectados, informaron este miércoles las autoridades locales.

Según un comunicado difundido por el comité local de emergencias, 23 localidades de Shimen se han visto afectadas en distinto grado por las precipitaciones , que han dejado 103 mil 247 damnificados.

El comité de emergencias y seguridad laboral de Shimen indicó que las tareas de rescate continúan en marcha, sin ofrecer por el momento más detalles.

Trabajadores limpian el lodo en un restaurante, en la ciudad de Duyun, en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China. XINHUA/X. Wei

El temporal comenzó en la mañana del pasado domingo, según el comunicado, que presenta este episodio como la primera ronda de lluvias intensas registrada este año en la zona.

La provincia de Hunan, de una superficie muy similar a la de la isla de Gran Bretaña y de unos 65 millones de habitantes, está atravesada por numerosos ríos y áreas montañosas y suele verse afectada durante la temporada de lluvias por inundaciones repentinas, crecidas y deslizamientos, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.



Vista aérea tomada con un dron de personas limpiando el lodo de una calle, en la ciudad de Duyun. XINHUA/X. Wei

El balance se conoce después de que las lluvias torrenciales registradas entre el domingo y el lunes en la vecina provincia de Hubei, también en el centro de China, dejaran tres muertos y cuatro desaparecidos en el condado de Xuan'en, informó la televisión estatal CCTV.

China afronta cada año episodios de lluvias intensas e inundaciones durante la temporada estival, en la que las autoridades suelen activar alertas y respuestas de emergencia ante el riesgo de crecidas, corrimientos de tierra y otros desastres derivados de las precipitaciones.

JM